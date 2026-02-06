NTN24
Ataque

Exarquero de Santa Fe Leandro Castellanos teme por la vida de su familia tras atentado contra el esquema de seguridad de su hermano, el congresista Jairo Castellanos

febrero 6, 2026
Por: Natalya Baquero González
Leonardo Castellanos, exarquero de Santa Fe - Foto: EFE
Leonardo Castellanos, exarquero de Santa Fe - Foto: EFE
El ahora concejal de Bogotá se mostró preocupado por el atentado contra su hermano, en el que perdieron la vida dos integrantes del esquema de seguridad del legislador

El pasado jueves, la caravana de vehículos del senador del Partido Alianza Verde, Jairo Castellanos, que se movilizaba por la región de Arauca, sufrió un atentado a tiros de fusil, presuntamente por integrantes del grupo armado del ELN, que dejó como saldo dos escoltas fallecidos.

En medio del violento ataque, las autoridades informaron que también secuestraron a tres miembros del equipo de Castellanos, quienes fueron liberados más tarde.

Frente a esta situación, su hermano Leandro Castellanos, exarquero de Santa Fe y ahora concejal de Bogotá, se pronunció por medio de sus redes sociales, donde expresó la preocupación de que estos hechos hayan despertado el temor en su entorno familiar.

“Con un dolor que embarga mi alma, con lágrimas en mis ojos, incrédulo ante este cruel acontecimiento, con temor por la vida de mi familia, mis hermanos, sus familias, la de mis hijos, mi esposa y la mía”, indicó el exfutbolista.

o

El concejal de la capital colombiana aprovechó el espacio para enaltecer el trabajo de los integrantes del equipo de trabajo de su hermano, el senador Jairo Castellanos, que perdieron la vida en medio de este vil y atroz hecho de violencia.

“Debo enaltecer a quien nos arrebataron hoy, a la familia de Esmely Manrique, un hombre de la policía nacional, íntegro, quien acompañó a mi hermano en largas jornadas de trabajo, haciendo una labor digna, respetando y acatando, pero sobre todo dejando en alto el nombre de la institución”, indicó Leandro Castellanos.

“GATICA, gracias por absolutamente todos los momentos vividos, nos reencontraremos, de eso estoy seguro, eso sí, para que alegre mis momentos”, agregó el exgolero del fútbol colombiano.

Adicionalmente, Castellanos envió un mensaje de solidaridad con los familiares de estos escoltas que perdieron la vida en este atroz ataque. “Los tengo en mis pensamientos y mis oraciones por este dolor que nos está afligiendo a todos”.

Por su parte, el senador Jairo Castellanos, en medio de este y los diferentes actos de violencia que se han tomado gran parte del territorio nacional, en medio de un año electoral, solicitó al gobierno para que dé “garantías para poder hacer una política limpia y transparente”.

