Jueves, 05 de febrero de 2026
Atentado contra caravana de vehículos del senador colombiano Jairo Castellanos dejó a dos de sus escoltas muertos

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio del violento acto, las autoridades informaron que también secuestraron a tres miembros del equipo de Castellanos, liberados más tarde.

Este jueves, un atentado a tiros contra la caravana de vehículos del senador Jairo Castellanos, en la que no viajaba el legislador, dejó a dos de sus escoltas muertos.

El equipo de Castellanos se desplazaba en la región de Arauca, donde hay una fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuando atacaron uno de los vehículos de su caravana y robaron otro.

Tras el ataque en el que murieron los guardaespaldas, Castellanos se pronunció: "Me masacraron a mis muchachos" en un "acto cobarde".

"Intentamos salvar la democracia en la región", agregó el senador del Partido Verde (centro), evidentemente afectado por la trágica noticia.

Fue la senadora y candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, quien a primeras horas de la tarde de este 5 de febrero dio a conocer la información.

Valencia reportó en la red social de X: "Hablan del esquema de seguridad asesinado y nadie sabe del paradero del senador. Oramos por todos y por la vida del senador".

Casi un tercio de los municipios del país están bajo "alerta" de violencia electoral, según la Misión de Observación Electoral.

El magnicidio del candidato presidencial de derecha Miguel Uribe, que murió en agosto víctima de un atentado a tiros, revivió los fantasmas de la violencia del narco contra políticos en las décadas de los 80 y 90.

