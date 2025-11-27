Colombia y Venezuela van a la cabeza de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025: esta es la estrecha distancia en la lucha por el título

En Ayacucho y Lima se adelanta la edición XX de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025, un evento deportivo en el que, desde su inauguración, ha tenido como protagonistas a las delegaciones de Colombia y Venezuela, las cuales, con sus destacadas actuaciones en cada una de las competencias han logrado ubicarse en la parte alta del medallero.

Estas justas deportivas que dieron inicio el pasado 22 de noviembre y que irán hasta el próximo 7 de diciembre se encuentran lideradas por la delegación colombiana, que ocupa el primer lugar, mientras que la representación criolla ha logrado hacerse con el segundo lugar.

En seis días de competencia, Colombia ha sumado 130 medallas, 56 de ellas de oro, 47 de plata y 27 de bronce. De ellas, 64 han sido en la rama masculina, 61 en la femenina y 6 en la categoría mixta.

Por su parte, la delegación de Venezuela, que le sigue los pasos muy de cerca, ha cosechado 110 preseas; 41 de ellas han sido de oro, 34 de plata y 35 de bronce; 53 de ellas han sido en la rama masculina, 53 en la femenina y 4 en disciplinas mixtas.

En las competencias en las que Colombia ha tenido mayor rendimiento ha sido en natación, la lucha, la esgrima, el squash, el bádminton, el BMX Racing y el tiro deportivo.

Entre tanto, Venezuela se ha destacado en disciplinas como lucha, natación, tiro deportivo y taekwondo.

Aunque aún faltan varios días de competencias, estas dos delegaciones han tomado una amplia ventaja sobre los demás países que participan en la vigésima edición de los Juegos Bolivarianos.

Así va la tabla de medallero de los Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025

1. Colombia – 130 medallas / Oro 56 / Plata 47 / Bronce 27.

2. Venezuela – 110 medallas / Oro 41 / Plata 34 / Bronce 35.

3. Guatemala – 31 medallas / Oro 15 / Plata 7 / Bronce 9.

4. Perú – 69 medallas / Oro 14 / Plata 18 / Bronce 37.

5. Chile - 48 medallas / Oro 14 / Plata 16 / Bronce 18.

6. Ecuador – 55 medallas / Oro 11 / Plata 21 / Bronce 23.

7. El Salvador – 13 medallas / Oro 2 / Plata 6 / Bronce 5.

8. República Dominicana – 13 medallas / Oro 1 / Plata 5 / Bronce 7.

9. Panamá - 6 medallas / Oro 1 / Bronce 5.

10. Uruguay – 1 medalla de oro.

11. Paraguay – 7 medallas de bronce.

De esta manera, hasta la fecha, de los 17 países participantes en esta competencia, los únicos que no han logrado subir al podio son: Barbados, Bolivia, Costa Rica, Curazao, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Recordemos que el posicionamiento en la tabla general de estas justas deportivas se va jerarquizando según la cantidad de medallas de oro, luego las de plata y, por último, las de bronce.

Es por esta razón que Perú, que cuenta con más de 60 medallas, no ocupa la tercera casilla, ya que la mayoría de ellas han sido preseas de bronce.