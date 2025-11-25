Air Europa y Plus Ultra suspendieron vuelos con lo que ya son 10 las aerolíneas que cancelaron operaciones en Venezuela

La aerolínea española Air Europa suspendió el lunes sus vuelos hacia y desde Venezuela, sumándose a una creciente lista de compañías aéreas después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera de una "situación potencialmente peligrosa" al sobrevolar el país.

Los cinco vuelos semanales de Air Europa entre Madrid y Caracas quedarán suspendidos a partir del martes "hasta que las condiciones permitan" su reanudación, dijo a Reuters un portavoz de la compañía, que no quiso dar más detalles.

VEA TAMBIÉN Aerocivil de Colombia confirma que 1.500 viajeros han sido afectados por cancelaciones de vuelos a Venezuela: revela aerolíneas que siguen operando o

Medios españoles, además, informaron a última hora del lunes que la aerolínea Plus Ultra también había decidido suspender sus vuelos Madrid-Caracas.

El pasado fin de semana, la aerolínea española Iberia, propiedad de IAG ICAG.L, dijo que suspendía también sus vuelos a Venezuela, uniéndose así a otras aerolíneas como la brasileña Gol, la colombiana Avianca y TAP Air Portugal.

Un portavoz de Iberia dijo el lunes que la suspensión duraría al menos hasta el 1 de diciembre.

La chilena Latam ya había comunicado la suspensión de sus vuelos el sábado, según avanzaron entonces las asociaciones venezolanas de líneas aéreas (ALAV) y de agencias de viajes (AVAVIT), sin precisar claramente cuánto duraría la interrupción.

Y el domingo, Turkish Airlines dijo que cancelaba sus vuelos entre el 24 y 28 de noviembre. Medios locales además han informado que Estelar (España) y Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica) también suspendieron sus operaciones.

El viernes, la FAA estadounidense advirtió sobre el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores" y señaló que las amenazas podrían suponer riesgos para las aeronaves a todas las altitudes.

En los últimos meses se ha producido una masiva concentración militar estadounidense en la región, que incluye el mayor portaviones de la Armada estadounidense, al menos otros ocho buques de guerra y aviones F-35.

Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones, el Gerald Ford, junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que Nicolás Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

La advertencia a las aeronaves se produjo pocos días antes de que entrara en efecto este lunes la prevista designación por parte de Estados Unidos de un supuesto cártel narcotraficante presuntamente liderado por Maduro como organización terrorista.

El régimen de Venezuela calificó el lunes de "ridícula patraña" esta designación, según indicó la cancillería en un comunicado.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de al menos 83 personas.

Estas son las aerolíneas que han suspendido vuelos a Venezuela

-Air Europa (España).

-Plus Ultra (España).

-Avianca (Colombia).

-Gol (Brasil).

-TAP Air (Portugal).

-Iberia (España).

-Latam Airlines (Colombia-Chile).

-Turkish Airlines (Turquía).

-Estelar (España).

-Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica).