"Va a seguir en la lista Clinton": experto en seguridad habla de escenario que enfrentaría el presidente Petro tras el fin de su Gobierno

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a quejarse por la inclusión de su nombre y el de su esposa, Verónica Alcocer, en la lista Clinton por sospechas de narcotráfico.

Entre tanto, la esposa de Petro ha sido cuestionada en publicaciones de prensa y por sectores de la oposición por su ritmo de vida aparentemente lujoso en Suecia donde está radicada.

Al respecto, Iván Andrés de Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica, señaló en medio de una entrevista con NTN24 que durante todo el 2025 el país se ha enfrentado a una serie de eventos desafortunados para Colombia en razón a la confrontación entre el presidente Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro.

“Hemos tenido a un presidente que lo han desertificado, que le han quitado la visa y que lo han incluido a la lista (Clinton)”, puntualizó.

Según Carvajal Hurtado, en este momento Estados Unidos considera que en el hemisferio son tres países los que no quieren colaborar con la lucha contra la droga: México, Colombia y Venezuela.

“Nos quedan seis meses de gobierno de Gustavo Petro con todos estos problemas que vamos a seguir recibiendo. El 70 por ciento de la cocaína del mundo entero se sigue produciendo en Colombia, sale por el Pacífico colombiano, sale por el Caribe colombiano y sale a través de Venezuela”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que probablemente después de que Gustavo Petro deje la presidencia “va a seguir en la lista Clinton y va a enfrentar problemas muy graves e incluso acusaciones dentro de los Estados Unidos igual como lo hicieron con Maduro por el que hay una recompensa de 50 millones de dólares”.