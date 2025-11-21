NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Estados Unidos

"Va a seguir en la lista Clinton": experto en seguridad habla de escenario que enfrentaría el presidente Petro tras el fin de su Gobierno

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Iván Andrés de Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica, señaló que el mandatario podría enfrentar “acusaciones dentro de los Estados Unidos”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a quejarse por la inclusión de su nombre y el de su esposa, Verónica Alcocer, en la lista Clinton por sospechas de narcotráfico.

Entre tanto, la esposa de Petro ha sido cuestionada en publicaciones de prensa y por sectores de la oposición por su ritmo de vida aparentemente lujoso en Suecia donde está radicada.

Al respecto, Iván Andrés de Carvajal Hurtado, experto en seguridad e inteligencia estratégica, señaló en medio de una entrevista con NTN24 que durante todo el 2025 el país se ha enfrentado a una serie de eventos desafortunados para Colombia en razón a la confrontación entre el presidente Donald Trump y su homólogo Gustavo Petro.

o

“Hemos tenido a un presidente que lo han desertificado, que le han quitado la visa y que lo han incluido a la lista (Clinton)”, puntualizó.

Según Carvajal Hurtado, en este momento Estados Unidos considera que en el hemisferio son tres países los que no quieren colaborar con la lucha contra la droga: México, Colombia y Venezuela.

“Nos quedan seis meses de gobierno de Gustavo Petro con todos estos problemas que vamos a seguir recibiendo. El 70 por ciento de la cocaína del mundo entero se sigue produciendo en Colombia, sale por el Pacífico colombiano, sale por el Caribe colombiano y sale a través de Venezuela”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que probablemente después de que Gustavo Petro deje la presidencia “va a seguir en la lista Clinton y va a enfrentar problemas muy graves e incluso acusaciones dentro de los Estados Unidos igual como lo hicieron con Maduro por el que hay una recompensa de 50 millones de dólares”.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Colombia

Gustavo Petro

Petro en Lista Clinton

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

De la Espriella no descarta construir en Colombia una cárcel al estilo el CECOT de Bukele mientras asegura que Petro hizo "narcoalianza" con Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a seguir en la lista Clinton": experto en seguridad habla de escenario que enfrentaría el presidente Petro tras el fin de su Gobierno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No veo a Maduro negociando para permitir que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz": analista político sobre posibilidad de que la líder democrática viaje a Oslo, Noruega

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y James Lankford | Foto EFE
Gustavo Petro

Senadores de EE.UU. señalan que Petro ha sido un “fracaso en la lucha contra la droga y el narcoterrorismo” y confirman que más personas en Colombia serán incluidas en la lista Clinton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Foto AFP
Donald Trump

Estados Unidos y Corea del Sur llegan a un acuerdo comercial tras meses de negociaciones

Claudia Sheinbaum

"El Perú se respeta": Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Embarcaciones atacadas por EEUU en el Pacífico. (Departamento de Guerra de EEUU)
Pacífico

Estados Unidos hizo tres nuevos "ataques cinéticos letales" que dejaron 14 muertos contra cuatro embarcaciones que transportaban "narcóticos en el Pacífico"

Mascota La'eeb y trofeo de la Copa del Mundo Qatar 2022 - Fotos: AFP
Copa Mundial del Fútbol

Gran protagonista de Qatar 2022 se convirtió en la segunda selección europea en clasificarse al Mundial 2026

Ariana Grande - AFP
Ariana Grande

Condenado a pagar cárcel el hombre que se lanzó sobre la cantante y actriz Ariana Grande en el estreno de "Wicked: For Good"

3l/ATLAS en su paso más cercano al Sol | Foto NASA
Astronomía

El cometa 3I/ATLAS será visible en Colombia y Venezuela: estos son los horarios y "es cuestión de horas" para saber si es un cometa o algo más inquietante

Enfrentamiento en Miss Universo | Foto EFE
Polémica

Entre lágrimas termina altercado entre organizador de Miss Universo y Miss México; hasta la presidente Sheinbaum se pronunció

Rey Carlos III y el príncipe Andrés - EFE
Familia Real

El Rey Carlos III reveló cómo será conocido desde ahora el príncipe Andrés tras ser despojado de sus "títulos y honores"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre