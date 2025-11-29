NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

“Defenderemos nuestra soberanía al costo que sea”: Vladimir Padrino responde a Donald Trump sobre el cierre del espacio venezolano

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Vladimir Padrino López en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
Vladimir Padrino López en Caracas, Venezuela-Foto: EFE
El ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro publicó un comunicado criticando la advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtiera en la mañana del sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores se encuentra cerrado en su totalidad, el régimen venezolano respondió que “defenderán su soberanía” a cualquier costo.

Cabe mencionar que Trump advirtió a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” considerar el cierre total del espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

Acto seguido, el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, publicó un comunicado criticando la advertencia de Trump con el argumento de que es una “agresión ilegal, arbitraria y contraria al Derecho Internacional”.

“Este tipo de declaraciones constituye un mensaje hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país”, menciona el comunicado.

o

En la misma línea, el régimen de Maduro señaló que no aceptarán órdenes, amenazas ni injerencias de gobiernos extranjeros.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, añadió.

Asimismo, el régimen hizo un llamado a la Comunidad Internacional para condenar las acciones de Estados Unidos que, según ellos, “amenaza la paz del Caribe y Suramérica”.

“Venezuela responderá con dignidad, legalidad y la fuerza moral de un pueblo que jamás permitirá que se mancille su honor ¡Defenderemos nuestra soberanía al costo que sea!”, añadió Vladimir Padrino en la publicación del comunicado en redes.

o

Este pronunciamiento llega en momentos en que Washington ejerce una enorme presión sobre el régimen de Venezuela, con una importante presencia militar en el mar Caribe y luego de declarar al Cartel de los Soles, señalado de ser encabezado por Nicolás Maduro, como una organización terrorista.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Vladimir Padrino

Donald Trump

Régimen de Maduro

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Poliamor - Canva
Relaciones

La advertencia que lanzó el Vaticano contra "la promoción del poliamor"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

Presos políticos en Venezuela

Murió de cáncer ex presa política de Maduro mientras su hijo sigue en la cárcel

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Poliamor - Canva
Relaciones

La advertencia que lanzó el Vaticano contra "la promoción del poliamor"

Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios | Foto: EFe
Aryna Sabalenka

Confirman fecha y lugar en el que la bielorrusa Aryna Sabalenka y el australiano Nick Kyrgios revivirán la mítica ‘Batalla de los Sexos’

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Intervención en Venezuela

“Trump no va a atacar a Venezuela, sino a los carteles del narcotráfico que operan en el país”: Militar retirado venezolano

José Luis Rodríguez 'El Puma' cantante venezolano - Foto: EFE
José Luis Rodríguez

‘El Puma’ José Luis Rodríguez dio su versión de los hechos tras escándalo en aeropuerto en Ecuador

Presos políticos en Venezuela

Murió de cáncer ex presa política de Maduro mientras su hijo sigue en la cárcel

Dani Alves, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Dani Alves

"No penséis que el Dios de ahí está lejos de ustedes": El exfutbolista Dani Alves se convierte en predicador de una iglesia en Girona

Narcolancha | Foto: AFP
Despliegue militar

EE. UU. confirma que completó su ataque número 20 contra "narcolanchas" tras bombardeo a principios de esta semana en el Caribe y precisó cifra total de muertos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre