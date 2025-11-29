“Defenderemos nuestra soberanía al costo que sea”: Vladimir Padrino responde a Donald Trump sobre el cierre del espacio venezolano

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtiera en la mañana del sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores se encuentra cerrado en su totalidad, el régimen venezolano respondió que “defenderán su soberanía” a cualquier costo.

Cabe mencionar que Trump advirtió a “todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” considerar el cierre total del espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

Acto seguido, el ministro de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, publicó un comunicado criticando la advertencia de Trump con el argumento de que es una “agresión ilegal, arbitraria y contraria al Derecho Internacional”.

"Este tipo de declaraciones constituye un mensaje hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional y que se inscribe en una política permanente de agresión contra nuestro país", menciona el comunicado.

En la misma línea, el régimen de Maduro señaló que no aceptarán órdenes, amenazas ni injerencias de gobiernos extranjeros.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, añadió.

Asimismo, el régimen hizo un llamado a la Comunidad Internacional para condenar las acciones de Estados Unidos que, según ellos, “amenaza la paz del Caribe y Suramérica”.

"Venezuela responderá con dignidad, legalidad y la fuerza moral de un pueblo que jamás permitirá que se mancille su honor ¡Defenderemos nuestra soberanía al costo que sea!", añadió Vladimir Padrino en la publicación del comunicado en redes.

Este pronunciamiento llega en momentos en que Washington ejerce una enorme presión sobre el régimen de Venezuela, con una importante presencia militar en el mar Caribe y luego de declarar al Cartel de los Soles, señalado de ser encabezado por Nicolás Maduro, como una organización terrorista.