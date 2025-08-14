NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Corrupción

Exfuncionario del Gobierno Petro prófugo de la justicia renovó residencia en Nicaragua con ayuda de la Embajada de Colombia mientras era imputado

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Carlos Ramón González Merchán.
Se trata de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, quien fue imputado en Colombia por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Según documentos exclusivos obtenidos por Noticias RCN, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia habría ayudado a que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE y prófugo de la justicia, renovara su residencia en Nicaragua, donde según fuentes de alto nivel se encuentra en la actualidad.

De acuerdo con los documentos, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de la residencia de González el mismo día en que estaba siendo imputado por la justicia en Colombia por tres delitos: cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

El exfuncionario, señalado como una de las cabezas del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tenía una cédula de residencia de Nicaragua vigente desde el 16 de diciembre de 2024.

Dicha cédula de residencia, expedida por el régimen de Daniel Ortega, se vencía el 14 de junio de 2025. Sin embargo, el 21 de mayo de este año, la embajada colombiana solicitó su renovación, coincidiendo con la audiencia de imputación de cargos en Colombia.

"Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residencia del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024, y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González", reza el documento diplomático.

La respuesta positiva de la Dirección General Consular de Nicaragua no se hizo esperar: "El señor Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración-Extranjería en Managua, sede central, para renovación de cédula de residencia".

Estas revelaciones han generado fuertes reacciones en el ámbito político colombiano. Dirigentes de diversos partidos han calificado la situación como "obstrucción de la justicia" y "traición a los colombianos".

"Con la complicidad de un régimen dictatorial como el de Ortega en Nicaragua, Gustavo Petro se burla de Colombia, Gustavo Petro se burla de la justicia colombiana. Yo sí quisiera ver a los responsables del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Petro tras las rejas", dijo a Noticias RCN el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo.

"Esto se llama obstrucción de la justicia y eso es un delito que hace responsables a todos los funcionarios que intervengan, de la Cancillería, del Departamento de Administración de la Presidencia y hasta el propio presidente", resaltó por su parte la exvicepresidente de Colombia Marta Lucía Ramírez.

Tras conocerse la información revelada por Noticias RCN, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, anunció que interpondrá acciones legales por estos hechos.

"Ante la Fiscalía denunciaré por varios delitos a la señora Laura Sarabia y a los funcionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua al haber ayudado al señor Carlos Ramón González a obtener residencia en Nicaragua para evadir la justicia en Colombia", dijo.

