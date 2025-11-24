NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Etiopía

Expertos reportaron que un volcán en Etiopía entró en erupción por primera vez en 12.000 años

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Volcán | Foto referencia: Canva
Volcán | Foto referencia: Canva
Columnas de humo sobrevolaron Yemen, Omán, India y el norte de Pakistán, según el VAAC.

Este lunes se conoció que el volcán Haylui Gubbi, ubicado al noreste de Etiopía, entró en erupción durante varias horas por primera vez en 12.000 años.

Según ha informado el Centro de Observación de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC), el volcán emitió durante horas de densas columnas de humo.

El volcán, que emitió densas columnas de humo, se encuentra a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, Adís Abeba, cerca de la frontera con Eritrea.

Hayli Gubbi está ubicado en el valle del Rift, una zona de grandes perturbaciones geológicas debido al encuentro de dos placas tectónicas y una gran actividad volcánica.

o

El programa mundial de vulcanismo de la Institución Smithsonian afirmó no tener constancia de ninguna erupción volcánica de Hayli Gubbi desde el Holoceno, el período que comenzó hace unos 12.000 años al final de la última glaciación.

Simon Carn, vulcanólogo y profesor de la Universidad de Michigan, indicó en Bluesky que Hayli Gubbi "no registró ninguna erupción durante el Holoceno".

Según el VAAC, el volcán, que culmina a unos 500 metros de altitud, entró en erupción el domingo, expulsando densas columnas de humo que alcanzaron los 14 kilómetros de altitud.

Este fenómeno duró varias horas y terminó el domingo.

Columnas de humo sobrevolaron Yemen, Omán, India y el norte de Pakistán, según el VAAC.

Las autoridades no comunicaron ningún balance de víctimas por la erupción del volcán, que se encuentra en una zona remota y poco poblada.

Temas relacionados:

Etiopía

Volcán

Erupción

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Por qué hay preocupación de cara a las elecciones presidenciales en Honduras?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Recibirá el Cartel de los Soles el mismo trato que Estados Unidos le dio a Al Qaeda o ISIS?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Empieza la hora cero: ¿qué impacto tiene la nueva designación de Estados Unidos al Cartel de los Soles? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro está destruyendo las relaciones internacionales": Federico Hoyos, exembajador de Colombia en Canadá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Habrá ataques en Venezuela tras designación de EE. UU. sobre el Cartel de los Soles? Expertos responden

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump aseguró que hablará con Nicolás Maduro "en un futuro no muy lejano"

Despliegue militar de EE. UU en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

Destructor estadounidense USS Stockdale bloqueó la ruta del petrolero ruso Seahorse cuando pretendía llegar a Venezuela con un cargamento de combustible

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Más de Actualidad

Ver más
Jeannette Jara/ José Antonio Kast - Foto AFP
Elecciones en Chile

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Cartel de Los Soles

Gobierno Trump aumenta la presión sobre el Cartel de los Soles y busca designarlo como Organización Terrorista Extranjera

Bombardero estadounidense B-52 - Foto AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Plataforma confirma sobrevuelo frente a la costa venezolana de dos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jeannette Jara/ José Antonio Kast - Foto AFP
Elecciones en Chile

Análisis sobre las elecciones en Chile: ¿Puede la promesa "mano dura" resolver crisis de seguridad?

Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras - Foto EFE
Honduras

"No necesitamos tener relaciones con un país como Venezuela donde el presidente no fue electo democráticamente": Salvador Nasralla, candidato a la Presidencia de Honduras

Fórmula 1 en 2008 - Foto: EFE
Fórmula 1

Justicia da visto bueno para que expiloto sudamericano de la Fórmula 1 lleve a juicio reclamo por presunta conspiración para arrebatarle título mundial

Colombia | Foto Canva
Aranceles

Colombia entra en el grupo de países con ventaja comercial frente a los aranceles de EE. UU.

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Cartel de Los Soles

Gobierno Trump aumenta la presión sobre el Cartel de los Soles y busca designarlo como Organización Terrorista Extranjera

Tarek William Saab - María Corina Machado (AFP)
Régimen venezolano

Fiscal del régimen venezolano dice que María Corina Machado será considerada "prófuga" si sale del país para recibir el Nobel de Paz

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Donald Trump

Trump da ultimátum a Zelenski para que acepte plan para poner fin al conflicto con Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre