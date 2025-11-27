La AFA anunció dura sanción contra Estudiantes de La Plata por darle la espalda en el pasillo de campeones a los jugadores de Rosario Central

Este jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó que les impuso una sanción a los jugadores de Estudiantes de La Plata por darle la espalda en el pasillo de campeones al plantel de Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, por dar la espalda en el pasillo de campeones a Rosario Central el domingo en un partido del torneo Clausura.

Los jugadores titulares del ‘Pincha’ no rindieron homenaje al flamante Campeón de Liga antes del inicio del juego de octavos de final del rentado local, vencido por Estudiantes 1-0 en casa del Canalla.

En un principio, el equipo visitante formó el pasillo, pero sus jugadores dieron la espalda cuando los futbolistas de Rosario Central pasaron por el corredor.

Ante esta situación, el tribunal de la AFA sancionó, según el fallo, con dos fechas de suspensión a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que “participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada”.

La suspensión entrará en vigor en el próximo torneo oficial local que juegue el ‘Pincha’, por lo que no se verá afectado en el duelo de cuartos de final que disputará este sábado contra Central Córdoba.

Mientras que al presidente del club Verón, exinternacional argentino y exmediocampista del Manchester United, considerado el mayor opositor de la presidencia de la AFA, se le impuso una suspensión de seis meses para ejercer "toda actividad relacionada con el fútbol".

La sanción también incluye que el capitán del equipo, Santiago Núñez, no podrá portar la cinta durante tres meses.

Además, el club deberá pagar una multa equivalente a 4.000 entradas para un partido, que cuestan unos 20 dólares cada una.

El desaire de Estudiantes a Rosario Central, bautizado en Argentina como el "pasillo-gate", fue una protesta contra el inesperado título otorgado por la AFA el jueves pasado al club de Ángel Di María por ser el equipo con más puntos en la tabla general del campeonato argentino.

La decisión de entregar la flamante corona no estaba prevista en el reglamento original y provocó numerosas críticas contra la AFA.

Aunque tras la polémica decenas de clubes, principalmente de segunda y tercera división, expresaron en redes sociales su apoyo al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, que tiene una fuerte influencia en las categorías menores.