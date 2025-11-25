Hermano de Nayib Bukele ratificó a entrenador colombiano al frente de la selección de El Salvador pese a fracasar en Eliminatorias y protagonizar pelea con aficionado

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez seguirá al frente de la selección de fútbol de El Salvador, pese a fracasar en su intento por clasificar al Mundial de 2026, según anunció este martes el futuro presidente la Federación local.

El seleccionado salvadoreño, que no juega una Copa del Mundo desde España 1982, selló su eliminación el pasado 18 de noviembre al caer 3-0 contra Panamá.

"Para mí quitar al Bolillo en este momento es retroceder y perder diez u once meses", dijo Yamil Bukele, quien presidirá la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) tras convertirse en el único candidato.

Bukele, de 47 años, es hermano del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Tras reconocer que se necesita "trabajar más" para elevar el nivel del fútbol de El Salvador, Yamil Bukele adelantó que una "mesa técnica" integrada por él y el cuerpo técnico del colombiano determinará "el sistema de juego" de la escuadra nacional.

La eliminación del elenco salvadoreño del certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá desató además una polémica, luego de que el Bolillo felicitara entre abrazos a los jugadores de Panamá, equipo con el que clasificó al Mundial de Rusia 2018.

Bukele se comprometió a brindar mejores escenarios deportivos y a "elevar" el nivel administrativo del fútbol del país centroamericano, una vez que resulte electo el 12 de diciembre.

El entrenador colombiano estuvo en el ojo del huracán por protagonizar pelea con un aficionado al término del encuentro ante Panamá en la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf.

En ese instante, un aficionado salvadoreño lo increpó por los malos resultados de su selección, lo que desató la ira de ‘Bolillo’, quien se acercó para enfrentarlo.

Fue tan tenso el momento que sus asistentes tuvieron que separarlo para evitar una pelea a manos con el aficionado.

Finalmente, el entrenador antioqueño fue ingresado al hotel para evitar que la situación escalara.