Miércoles, 19 de noviembre de 2025
En plena carrera mundialista, FIFA iniciará investigaciones contra selección cuyos jugadores fueron sancionados por falsificar documentos

noviembre 19, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Eliminatorias al Mundial 2026 - Foto AFP
La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) iniciará una investigación formal sobre las operaciones internas de una federación de fútbol cuando faltan menos de seis meses para el inicio de la Copa del Mundo de 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de que el organismo rector del fútbol suspendió a siete jugadores de la selección de fútbol perteneciente a dicha federación, se adelantará un proceso en el que se espera esclarecer lo acontecido con los futbolistas.

El recurso se usará en un momento de alto furor para varios aficionados del fútbol alrededor del mundo por la proximidad del máximo torneo del balompié, que está programado para empezar el 11 de junio y terminar el 19 de julio del próximo año.

En medio de las celebraciones por las históricas clasificaciones logradas por varias selecciones, la FIFA tomó la decisión de investigar a la Asociación de Fútbol de Malasia (FAM) tras sancionar a siete de sus jugadores naturalizados por el presunto uso de documentos falsificados.

Los jugadores fueron suspendidos durante 12 meses después de que el ente regulador del fútbol mundial descubriera que se habían utilizado papeles falsos para que pudieran jugar en un partido de clasificación para la Copa Asiática entre Malasia y Vietnam.

Los siete jugadores, cabe resaltar, participaron en la victoria de Malasia de 4 a 0 sobre Vietnam en las eliminatorias para la Copa Asiática de 2027 en junio.

"Esta investigación tendrá como objetivo identificar a los individuos responsables de la falsificación de documentos, evaluar la idoneidad y eficacia de los mecanismos internos de cumplimiento y gobernanza de la FAM, y determinar si se justifican medidas disciplinarias adicionales contra los funcionarios de la FAM", declaró la FIFA.

La Federación de Fútbol de Malasia, por su parte, anunció el martes que planea llevar el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

"Esta medida se toma para garantizar que se haga justicia y para defender la integridad del proceso de elegibilidad de los jugadores, tal como lo establece el Gobierno malasio y los organismos pertinentes", dijo el presidente interino Mohd Yusoff Mahadi en un comunicado publicado en Facebook.

La FIFA también ha ordenado a la asociación pagar una multa de 350.000 francos suizos (439.000 dólares) y este mes desestimó sus apelaciones.

Sus conclusiones, entretanto, han provocado una gran polémica en Malasia, donde aficionados y algunos legisladores piden que se tomen medidas contra la Asociación, así como contra el Departamento Nacional de Registro y el Ministerio del Interior.

El mes pasado, la Asociación suspendió a su secretario general y formó un comité independiente para investigar los hechos, que generan cada vez más controversia.

El informe de la FIFA mostró cómo a Facundo Garcés, Gabriel Arrocha, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal y Héctor Hevel, todos nacidos fuera de Malasia, se les concedió la nacionalidad malasia en un proceso supervisado por la asociación de fútbol de ese país.

Los jugadores afirmaron que sus abuelos nacieron en Malasia, pero la FIFA pudo obtener certificados de nacimiento que presentaban discrepancias significativas con los presentados por la Federación para demostrar la ascendencia malaya de los jugadores.

"Los jugadores admitieron en la audiencia que no leyeron ninguno de los documentos de solicitud presentados al gobierno malasio, incluida la parte que se refería a la declaración de que habían vivido durante 10 años en Malasia", señaló la FIFA. "Los jugadores explicaron que, tras la presentación de los documentos, la FAM llevó a cabo los trámites burocráticos necesarios para la naturalización de los jugadores", agregó.

La FIFA además ordenó a su Secretaría que notificara de lo sucedido con este proceso legal a las autoridades de Brasil, Argentina, Países Bajos, España y Malasia.

"Es imperativo que se informe a las autoridades pertinentes para que se puedan llevar a cabo las investigaciones y los procedimientos penales correspondientes", indicó la FIFA.

