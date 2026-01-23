NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

enero 23, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
El analista político David Rico dijo en NTN24 que, aunque existe una alta expectativa por el retorno, la transición a la democracia "todavía no está tan clara".

David Rico, analista político venezolano, analizó en La Mañana de NTN24 las posibilidades que existen de que los venezolanos regresen a su país luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos en el operativo militar en Caracas del 3 de enero.

"Es evidente que existe una gran esperanza y expectativa al mismo tiempo de lo que pueda ocurrir con respecto a la posibilidad de volver a Venezuela, es decir, que retorne la democracia de manera real y certera. Que haya una transición a la democracia que todavía no está tan clara", considera Rico.

Regresar a un "círculo de protección y su entorno personal" puede ser importante para muchos venezolanos, aunque otros podrían tomar la decisión de quedarse en otros países donde formaron sus vidas por el progreso ya logrado o por el temor de sufrir más represiones de un régimen aún vigente para Rico.

"Hay un problema y es que todavía no ha caído el régimen opresor, todavía las estructuras de represión y las estructuras del miedo están en el poder. Entonces el hecho de que todavía tengan el poder aquellos que infringen miedo en la población venezolana ha hecho que se castigue a quienes festejan la caída de Maduro", apuntó el analista.

Dentro de Venezuela, para Rico, "todavía no hay claridad, todavía hay mucha gente que no ve con claridad esa salida del régimen y por eso hay mucha calma y cautela por parte de la mayoría de los venezolanos dentro de Venezuela", pues hay amenazas contra quienes celebren la captura del dictador, por lo que algunos en el exterior pueden abstenerse de regresar y no solo por ese motivo.

"La mayoría de los venezolanos tienen trabajos bien remunerados en España y para ellos, así como para quienes se han logrado asentar en otros países como Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Chile, o Perú, seguramente ya tienen la estabilidad que en Venezuela no encontraron y, por consiguiente, para ellos va a ser muy difícil volver", expresó Rico.

