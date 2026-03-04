NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
China

China enviará a un emisario especial a Oriente Medio para labores de mediación

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de China / FOTO: EFE
Pekín ha declarado su apoyo a Teherán en la defensa de su soberanía, al tiempo que instó a Estados Unidos e Israel a cesar sus ataques.

China enviará a un emisario especial para mediar en Oriente Medio, anunció este miércoles el canciller Wang Yi, mientras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán continúan expandiéndose.

Pekín ha declarado su apoyo a Teherán en la defensa de su soberanía, al tiempo que insta a Estados Unidos e Israel a cesar sus ataques.

China "enviará un enviado especial para asuntos de Oriente Medio a los países de la región para la mediación", declaró Wang durante una llamada con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, según un comunicado de Pekín.

Pekín "siempre ha sido una fuerza impulsora de la paz y está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo", afirmó Wang.

"China insta encarecidamente a todas las partes a retomar el diálogo y las negociaciones lo antes posible y a evitar una mayor escalada de las tensiones", añadió.

El Gobierno de Estados Unidos, mediante el Estado Mayor Conjunto, aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

Según el Ejército, la cifra de drones también disminuyó número de drones usados también se redujo.

Junto a Israel, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre objetivos del régimen Irán el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases de EE. UU.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

