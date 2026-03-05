Se encienden las alarmas en la selección Colombia tras la lesión de Daniel Muñoz con el Crystal Palace

Hay preocupación en la selección Colombia luego de este jueves, durante el compromiso entre el Tottenham y el Crystal Palace por la jornada 29 de la Premier League, saliera lesionado el lateral Daniel Muñoz.

El jugador antioqueño tuvo que ser retirado de la cancha a los 15 minutos de iniciado el partido, tras una fuerte entrada abajo del brasilero Joao Souza, quien fue amonestado por esta acción, y en su lugar ingresó el inglés Clyne.

Las imágenes de televisión dejan ver que Muñoz se retiró de la cancha usando la camiseta como un cabestrillo para sostener su brazo derecho. Además, tras la caída por la infracción, se le vio al colombiano tocarse su hombro.

Se esperan los análisis médicos para determinar la gravedad de la lesión y si el lateral puede ser tenido en cuenta para los amistosos de la selección Colombia que serán a finales de marzo ante Francia y ante Croacia.

La lesión de Daniel Muñoz preocupa al entrenador de la ‘tricolor’, el argentino Néstor Lorenzo, ya que el lateral es uno de sus titulares inamovibles, por lo que se espera que la lesión no sea grave y esté de regreso en las canchas muy pronto.

Así fue la lesión de David Muñoz en el partido Tottenham vs. Crystal Palace en la Premier LEague