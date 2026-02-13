NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Corea del Norte

Esta es la persona que podría ser “designada internamente como sucesora” de Kim Jong-un

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Kim Jong-un y su familia | Foto AFP
Kim Jong-un y su familia | Foto AFP
El NIS está “tomando en cuenta una variedad de circunstancias, incluida su presencia pública cada vez más prominente en eventos oficiales”.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia de Seúl (NIS), el diputado de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Lee Seong-kweun compartió el jueves pasado en una reunión informativa que Kim Jong-un ya tiene sucesora.

o

En el pasado, el NIS describió a Kim Ju AE como ‘un estudio para sucesora’, pero hoy la expresión utilizada fue que ella estaba en la etapa de ser designada internamente como sucesora”, expresó Lee.

A su vez, dijo que el NIS está “tomando en cuenta una variedad de circunstancias, incluida su presencia pública cada vez más prominente en eventos oficiales”.

Cabe aclarar que esta información no es nueva, puesto que, desde el 2024, las agencias de noticias de Corea del Sur, en especial el medio Yonhap, citando al Servicio de Inteligencia Nacional, reveló que Kim Ju AE estaba recibiendo entrenamiento.

Ju Ae fue presentada públicamente al mundo en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil intercontinental.

La adolescente acaparó la atención mundial el año pasado cuando realizó su primer viaje oficial al extranjero con su padre, quien se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.

Aunque los analistas han venido considerándola como la posible heredera de Kim, algunos sugieren que Ju Ae tiene un hermano mayor al que se está preparando en secreto para ser el próximo líder del país dotado de armas nucleares.

La agencia de inteligencia surcoreana "considera que ella (Ju Ae) se ha asegurado la suficiente 'narrativa revolucionaria' necesaria para reforzar su posición como probable sucesora" tras su viaje a China, dijo el legislador Lee Seong-kweun en declaraciones anteriores.

o

"La agencia percibe a Kim Ju Ae como la heredera reconocida y considera que su participación en la visita a China forma parte de la culminación de esa narrativa de sucesión", comentó.

Finalmente, la agencia de espionaje de Seúl mencionó que monitorea muy cuidadosamente la asistencia de Ju Ae, incluido el nivel de protocolo que se le otorga.

Temas relacionados:

Corea del Norte

Kim Jong Un

Corea del Sur

Familia

Asia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está probando un nuevo método de cambio de régimen": analista sobre la transición formulada por Washington para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

La visita de Delcy Rodríguez a Colombia es “por intereses ideológicos o por lo que le dijeron a Petro en Washington”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Billetes colombianos (Canva)
salario mìnimo

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

n
Donald Trump

Trump ofrece nuevos detalles de la 'Operación Resolución Absoluta' en Venezuela: "Maduro estaba tras una puerta metálica que nuestras fuerzas podían traspasar como si fuera papel maché"

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas - EFE
Presos políticos

Familiares de presos políticos se encadenan para exigir la liberación inmediata tras incumplimiento de promesas

El presidente de EEUU Donald Trump y la primera dama Melania Trump salen de la Casa Blanca para un evento en Carolina del Norte - Foto: EFE
Donald Trump

"Trump no fue allí por nostalgia, fue a reforzar que EEUU está dispuesto a actuar contra amenazas": Fernando Vaccotti sobre encuentro del presidente con militares que capturaron a Maduro

Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Más de Actualidad

Ver más
USS Iwo Jima - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Un militar de EE. UU. cayó por la borda de un buque en el Caribe, aparentemente el "USS Iwo Jima" que usaron para trasladar a Maduro a Nueva York

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Nicolás Maduro

"Es imposible concebir esta reunión sin algún grado de venia proveniente de La Habana": Hugo Acha sobre encuentro entre hijo de Maduro y disidencias de las Farc en Colombia

Policía México - Foto AFP
Mineros

Minería Vizsla Silver informó de la muerte de cinco de sus empleados que fueron secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Iwo Jima - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Un militar de EE. UU. cayó por la borda de un buque en el Caribe, aparentemente el "USS Iwo Jima" que usaron para trasladar a Maduro a Nueva York

Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Colombia

El lapsus de Poncho Zuleta cuando quiso homenajear a Yeison Jiménez y lo confundió con otro cantante colombiano

Luis Javier Suárez, delantero colombiano en el Sporting de Lisboa / FOTO: EFE
Selección Colombia

“Sencillamente una obra de arte”: Luis Javier Suárez se inventó una lujazo en la agonía del partido para la victoria de su equipo, el Sporting de Lisboa

Jhon Durán | Foto: AFP
Jhon Jader Durán

Presidente del Al Nassr se fue en lanza en ristre contra Jhon Durán y aseguró que su comportamiento en el club fue "poco profesional"

Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Nicolás Maduro

"Es imposible concebir esta reunión sin algún grado de venia proveniente de La Habana": Hugo Acha sobre encuentro entre hijo de Maduro y disidencias de las Farc en Colombia

Policía México - Foto AFP
Mineros

Minería Vizsla Silver informó de la muerte de cinco de sus empleados que fueron secuestrados en el estado mexicano de Sinaloa

Premios BAFTA 2025 - Foto AFP
Premios

‘Una batalla tras otra’ y ‘Pecadores’ lideran las nominaciones de los BAFTA 2026: película sudamericana está postulada en dos categorías

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre