Esta es la persona que podría ser “designada internamente como sucesora” de Kim Jong-un

De acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia de Seúl (NIS), el diputado de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Lee Seong-kweun compartió el jueves pasado en una reunión informativa que Kim Jong-un ya tiene sucesora.

“En el pasado, el NIS describió a Kim Ju AE como ‘un estudio para sucesora’, pero hoy la expresión utilizada fue que ella estaba en la etapa de ser designada internamente como sucesora”, expresó Lee.

A su vez, dijo que el NIS está “tomando en cuenta una variedad de circunstancias, incluida su presencia pública cada vez más prominente en eventos oficiales”.

Cabe aclarar que esta información no es nueva, puesto que, desde el 2024, las agencias de noticias de Corea del Sur, en especial el medio Yonhap, citando al Servicio de Inteligencia Nacional, reveló que Kim Ju AE estaba recibiendo entrenamiento.

Ju Ae fue presentada públicamente al mundo en 2022, cuando acompañó a su padre al lanzamiento de un misil intercontinental.

La adolescente acaparó la atención mundial el año pasado cuando realizó su primer viaje oficial al extranjero con su padre, quien se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.

Aunque los analistas han venido considerándola como la posible heredera de Kim, algunos sugieren que Ju Ae tiene un hermano mayor al que se está preparando en secreto para ser el próximo líder del país dotado de armas nucleares.

La agencia de inteligencia surcoreana "considera que ella (Ju Ae) se ha asegurado la suficiente 'narrativa revolucionaria' necesaria para reforzar su posición como probable sucesora" tras su viaje a China, dijo el legislador Lee Seong-kweun en declaraciones anteriores.

"La agencia percibe a Kim Ju Ae como la heredera reconocida y considera que su participación en la visita a China forma parte de la culminación de esa narrativa de sucesión", comentó.

Finalmente, la agencia de espionaje de Seúl mencionó que monitorea muy cuidadosamente la asistencia de Ju Ae, incluido el nivel de protocolo que se le otorga.