"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció durante su vuelo de regreso desde Davos que empresas estadounidenses iniciarán perforaciones en campos petroleros venezolanos "muy pronto", en una operación que, según anticipó, generará beneficios económicos para ambas naciones.

"A Venezuela le irá mejor que nunca, incluso con nosotros recibiendo una parte muy justa, será muy rica", declaró Trump.

Trump explicó que la explotación petrolera involucrará a "las empresas más grandes del mundo", que actualmente están negociando.

Según el presidente, esta operación "le hará ganar mucho dinero a Estados Unidos y también le hará ganar mucho dinero a Venezuela, pero también bajará aún más los precios del petróleo".

El mandatario destacó que los precios actuales en su país están "por debajo de los 2 dólares con 30 centavos por galón en muchos casos".

Respecto al control de los recursos petroleros, Trump ratificó que su administración maneja el mercado venezolano y la distribución de ganancias: "Más de 50 millones de barriles de petróleo ya han ingresado o están ingresando a Estados Unidos y hay muchos más en camino y estamos trabajando con ellos y ellos recibirán parte de eso y nosotros recibiremos parte de eso", indicó.

Cuando fue cuestionado sobre posibles elecciones en Venezuela, el presidente estadounidense señaló que primero deben "recibir mucho dinero". "Tenemos que recuperarlo ahora mismo, no viven bien por lo que ha sucedido durante años, en realidad son años de socialismo y peor, es peor que el socialismo".

Paralelamente, la ilegítima Asamblea Nacional venezolana aprobó en primera discusión una reforma a la ley de hidrocarburos que permite mayor apertura a la inversión privada extranjera.

Con el nuevo modelo, empresas foráneas podrán hacer negocios petroleros independientes, comercializar producción y recibir ingresos como socios minoritarios de PDVSA.

Las modificaciones incluyen que la gestión operativa, antes controlada mayoritariamente por el Estado, ahora podrá ser ejercida por socios privados. Las regalías petroleras se reducirán del 30% al 15%, y no habrá manejo centralizado de divisas, permitiendo transacciones en cualquier moneda o jurisdicción.

Delcy Rodríguez había promovido esta flexibilización: "Que permitan que esos flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión". Su hermano, Jorge Rodríguez, tramitó la reforma legislativa en tiempo récord.

En sus declaraciones, el mandatario estadounidense reveló que mantuvo una llamada telefónica con la líder democrática María Corina Machado, tras su reunión en la Casa Blanca la semana anterior.

"También hablé hoy con María Corina Machado, y como bien saben, me cae muy bien", expresó Trump. Sin embargo, también se refirió a Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano: "Delcy ha demostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora, debo admitirlo".