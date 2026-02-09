NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias
Palmeiras

Técnico del Palmiras habla sobre la vinculación del colombiano Jhon Arias al equipo: “Es un fichaje de la presidenta”

febrero 9, 2026
Por: Natalya Baquero González
El entrenador del conjunto paulista espera ver el rendimiento del extremo colombiano para considerarlo como un verdadero “refuerzo”.

El pasado sábado, el futbolista colombiano Jhon Arias fue oficializado como nuevo refuerzo de Palmeiras para la temporada 2026, luego de que el Wolverhampton aceptara la propuesta económica y de que el cafetero aprobara la propuesta deportiva del club brasileño.

Arias, quien retorna al futbol de Brasil tras un paso corto por el balompié de Inglaterra, se convierte en uno de los refuerzos estelares del conjunto paulista para este 2026. Así lo ha expresado el Verdão en sus redes sociales y lo ha dejado ver la presidenta del equipo, Leila Mejdalani Pereira, quien terminó de convencer al extremo nacido en Quibdó del proyecto deportivo.

Sin embargo, el director técnico del Palmeiras parece tener claro que, para catalogar al colombiano como una contratación importante, tal como lo ha determinado la dirigencia del club, será necesario verlo en acción dentro del terreno de juego.

“Los jugadores son refuerzos cuando juegan. Si el club lo anunció, genial, porque necesitamos más soluciones. Sé que están haciendo un gran esfuerzo para encontrarlas. "Fichar jugadores de este nivel es algo que una presidenta debería hacer", expresó el técnico Abel Ferreira en rueda de prensa.

“En cuanto a Arias, es un fichaje de la presidenta. Pero quiero verlo disponible y jugando en el campo. A eso le llaman refuerzos. Hasta entonces, jugaremos con los que tenemos aquí”, añadió el entrenador.

Por ahora, se espera que Jhon Arias haga su arribo a Brasil y se ponga al tanto de las órdenes del técnico Ferreira, quien al final será quien determinará en qué estado físico se encuentra el colombiano para hacer su debut oficial con Palmeiras.

El extremo de la selección Colombia, quien se encuentra dentro de los cuatro fichajes de Sudamérica, representará a su séptimo equipo en su carrera deportiva desde su debut como futbolista profesional en el año 2018. Momento desde el cual ha representado a escuadras como: Llaneros, Patriotas, América de Cali, Santa Fe, Fluminense y Wolves.

