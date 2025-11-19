“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

En la OEA, con una amplia mayoría, se está votando para seguir luchando contra estas organizaciones transnacionales contra las organizaciones criminales de la región, sin embargo, la voz del embajador de Colombia es absolutamente disonante.

El representante criticó la estrategia contra el narcotráfico que está llevando a cabo la administración Trump, que incluye bombardeos a narcolanchas en el Caribe.

El precandidato a la Presidencia de Colombia Miguel Uribe Londoño, del partido Centro Democrático, principal partido de oposición al Gobierno Petro, habló en El Informativo USA de NTN24.

“A mí me parece muy bien que Estados Unidos siga en su guerra contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico porque eso es un cáncer que nosotros nos tenemos que quitar de encima nos ha hecho mucho daño", dijo.

Y agregó: "yo estoy totalmente de acuerdo con Estados Unidos en que haga la operación que está haciendo y acabemos juntos el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico".

“El régimen de Maduro es un régimen narcoterrorista, narcotraficante, que nos está haciendo mucho daño en Colombia. Mira, te cuento que el dinero que con el que pagaron el magnicidio de mi hijo Miguel llegó desde Venezuela a Colombia”, agregó.

El aspirante, además, habló sobre su presencia en Washington en medio de la campaña presidencial:

“Yo he venido a decirles a los congresistas y a los miembros de la administración Trump que Colombia, en Colombia somos amigos de los Estados Unidos. Colombia no es Petro. Nosotros queremos a Estados Unidos unidos, queremos tener excelentes relaciones con los Estados Unidos, queremos unirnos con Estados Unidos”.

Por otra parte, criticó al presidente Petro y sus declaraciones sobre acabar con las relaciones con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, decisión que luego fue corregida por el ministro de Interior, Armando Benedetti.

"Él lo que no quiere es que la inteligencia americana lo vigile. Y, finalmente, el tema del narcotráfico, que él no hace nada por el narcotráfico, no extradita a los que tiene que extraditar. Entonces, Petro es el mal".

¿Miguel Uribe Londoño cree que hay un expediente serio detrás de esta acusación que Petro puede ser llevado ante la justicia de los Estados Unidos?

“Yo sí estoy seguro que los Estados Unidos tienen información suficiente contra Petro, porque si no, no lo hubieran puesto en la lista Clinton, en la lista OFAC. Eso tiene su razón de ser. Y seguramente van a llegar más lejos, porque ellos tienen una investigación sobre el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro y seguramente lo van a lograr", señaló.

Frente al narcotráfico, Uribe Londoño señaló que “Colombia no puede seguir con ese problema, porque el narcotráfico es la gasolina de la guerra” y agregó que, si llega a la Presidencia, cambiaría el nombre del Ministerio de Defensa a Ministerio de Guerra, tal como lo hizo Estados Unidos.

Asimismo, el precandidato aseguró que “si Estados Unidos, cuando yo sea presidente, y la Corte Suprema solicita la extradición de Petro, y la Corte Suprema de Colombia la autoriza, yo procederé a extraditar a Gustavo Petro a los Estados Unidos con muchísimo gusto”.