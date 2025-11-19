NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Miguel Uribe Londoño, del partido Centro Democrático, principal partido de oposición al Gobierno Petro, habló en El Informativo USA de NTN24.

En la OEA, con una amplia mayoría, se está votando para seguir luchando contra estas organizaciones transnacionales contra las organizaciones criminales de la región, sin embargo, la voz del embajador de Colombia es absolutamente disonante.

El representante criticó la estrategia contra el narcotráfico que está llevando a cabo la administración Trump, que incluye bombardeos a narcolanchas en el Caribe.

El precandidato a la Presidencia de Colombia Miguel Uribe Londoño, del partido Centro Democrático, principal partido de oposición al Gobierno Petro, habló en El Informativo USA de NTN24.

“A mí me parece muy bien que Estados Unidos siga en su guerra contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico porque eso es un cáncer que nosotros nos tenemos que quitar de encima nos ha hecho mucho daño", dijo.

Y agregó: "yo estoy totalmente de acuerdo con Estados Unidos en que haga la operación que está haciendo y acabemos juntos el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico".

“El régimen de Maduro es un régimen narcoterrorista, narcotraficante, que nos está haciendo mucho daño en Colombia. Mira, te cuento que el dinero que con el que pagaron el magnicidio de mi hijo Miguel llegó desde Venezuela a Colombia”, agregó.

El aspirante, además, habló sobre su presencia en Washington en medio de la campaña presidencial:

“Yo he venido a decirles a los congresistas y a los miembros de la administración Trump que Colombia, en Colombia somos amigos de los Estados Unidos. Colombia no es Petro. Nosotros queremos a Estados Unidos unidos, queremos tener excelentes relaciones con los Estados Unidos, queremos unirnos con Estados Unidos”.

Por otra parte, criticó al presidente Petro y sus declaraciones sobre acabar con las relaciones con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, decisión que luego fue corregida por el ministro de Interior, Armando Benedetti.

"Él lo que no quiere es que la inteligencia americana lo vigile. Y, finalmente, el tema del narcotráfico, que él no hace nada por el narcotráfico, no extradita a los que tiene que extraditar. Entonces, Petro es el mal".

¿Miguel Uribe Londoño cree que hay un expediente serio detrás de esta acusación que Petro puede ser llevado ante la justicia de los Estados Unidos?

“Yo sí estoy seguro que los Estados Unidos tienen información suficiente contra Petro, porque si no, no lo hubieran puesto en la lista Clinton, en la lista OFAC. Eso tiene su razón de ser. Y seguramente van a llegar más lejos, porque ellos tienen una investigación sobre el ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña de Gustavo Petro y seguramente lo van a lograr", señaló.

Frente al narcotráfico, Uribe Londoño señaló que “Colombia no puede seguir con ese problema, porque el narcotráfico es la gasolina de la guerra” y agregó que, si llega a la Presidencia, cambiaría el nombre del Ministerio de Defensa a Ministerio de Guerra, tal como lo hizo Estados Unidos.

Asimismo, el precandidato aseguró que “si Estados Unidos, cuando yo sea presidente, y la Corte Suprema solicita la extradición de Petro, y la Corte Suprema de Colombia la autoriza, yo procederé a extraditar a Gustavo Petro a los Estados Unidos con muchísimo gusto”.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Londoño

Centro Democrático

Gustavo Petro

Caribe

Narcotráfico

Gobierno de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Antes le servía y ahora defiende su gestión": expertos analizan por qué el presidente Petro justifica lo que en el pasado llamó "asesinatos" en medio de bombardeos militares

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿A qué se debe la derrota de Daniel Noboa en el reciente referendo en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

OEA | Foto: EFE
OEA

"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Canciller de Colombia se refiere a hipotético ataque de EE. UU. a Venezuela y asegura que "cualquier acción encubierta" produciría "un éxodo muy grande"

Más de Política

Ver más
Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

Diálogo Presidencial de IDEA (EFE)
Grupo IDEA

Líderes latinoamericanos se reúnen para el décimo Diálogo Presidencial de IDEA bajo el lema "América Latina y el fin de sus dictaduras"

Senado de Estados Unidos / FOTO: AFP
Senado

Se hunde en el Senado de Estados Unidos resolución que pretendía impedir que Trump ataque Venezuela sin autorización del Congreso

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Iwo Jima de la Armada de EE. UU. (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur de Estados Unidos publicó impresionante "ejercicio de tiro real" desde el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en medio de despliegue en el Caribe

Daniel Noboa, presidente de Ecuador / Alias 'Pipo', líder de la banda criminal 'Los Lobos' - Fotos: AFP / X
Ecuador

Noboa anuncia la captura en España del jefe de la banda criminal 'Los Lobos': la noticia coincide con la consulta popular en Ecuador

Béisbol en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Béisbol venezolano

Estos son los tres beisbolistas venezolanos que han muerto en el último mes

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano / Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Fotos: EFE
Estados Unidos

"Probablemente la CIA tiene muchos años operando en Venezuela": revela analista sobre supuesta propuesta de Nicolás Maduro a Donald Trump

Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

Jorge 'Tuto' Quiroga y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Grupo IDEA

“Se va a decidir si Venezuela vuelve a ser la tierra de gracia o si se queda sometida a una tiránica desgracia”: Jorge ‘Tuto’ Quiroga sobre el despliegue de EE. UU. en el Caribe

Rafael Dudamel renuncio a la dirección técnica del Pereira - Foto: EFE
Fútbol colombiano

¡No va más! Técnico venezolano puso punto final a su vínculo con equipo colombiano, tras varios incumplimientos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre