NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
La Vinotinto

"Hay un nuevo líder en Sudamérica": la FIFA felicita a La Vinotinto femenina tras ubicarse en lo más alto de la tabla de la Liga de Naciones y dejar atrás a Colombia

diciembre 3, 2025
Por: Luis Cifuentes
Venezuela ante Perú en la Liga de Naciones Femenina - Foto: EFE
El máximo ente del fútbol mundial reconoció el trabajo de las mujeres de la selección venezolana en la última jornada de la Liga de Naciones femenina.

La selección venezolana femenina derrotó con goleada 6 a 0 a Perú en la cuarta jornada de la Liga de Naciones femenina tras una actuación monumental que deja a la Vinotinto en lo más alto.

Con la victoria, Venezuela desplazó del primer lugar a la selección Colombia, que tuvo jornada de descanso.

Con ocho puntos, la selección dirigida por el brasileño Ricardo Belli, es líder absoluta de la Liga de Naciones femenina que sirve como Eliminatorias al Mundial de 2027 que se disputará en Brasil.

De esa manera, la selección Colombia, que mantuvo el liderato durante las primeras tres jornadas, fue desplazada al cuarto lugar con siete unidades, las mismas que Argentina y Chile que ganaron sus respectivos partidos ante Bolivia y Paraguay, respectivamente.

La FIFA hizo eco del triunfo de las venezolanas y su nueva ubicación en la tabla general. Desde las redes sociales, el máximo ente del fútbol mundial felicitó a La Vinotinto por mantenerse parcialmente en posición directa al Mundial de 2027.

Hay un nuevo líder en Sudamérica”, señaló la FIFA sobre el liderato de las “chamas”.

Cabe recordar que Conmebol tendrá dos cupos directos y dos al repechaje para el Mundial de 2027 al que Brasil ya está clasificada por ser anfitriona de la cita orbital.

El torneo se reanudará en abril del próximo año con el choque entre Colombia y Venezuela con las cafeteras como locales. Este será el partido más atractivo de la jornada dado que han sido las dos selecciones más regulares del novedoso torneo.

