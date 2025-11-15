Chile acude a las urnas este domingo para elegir a su presidente: Estos son los ocho candidatos

Este domingo los chilenos acudirán a las urnas para elegir a su próximo presidente en medio de un posible escenario de segunda vuelta.

La elección presidencial de Chile para el período 2026-2030 se realizará el este16 de noviembre de 2025, en conjunto con las elecciones parlamentarias.

Los partidos y coaliciones afines al gobierno de Gabriel Boric presentaron cuatro candidaturas que se enfrentaron en la primaria presidencial del pacto ‘Unidad por Chile’ realizada el domingo 29 de junio de 2025.

En esa contienda, marcada por la baja participación, (10% del electorado) Jeannette Jara se convirtió en la candidata representativa de la «Unidad por Chile», al obtener el 60,3 % de los votos, superando con holgura a las candidaturas de Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social).

En total son ocho los candidatos que se miden en estos comicios: Jeannette Jara (Partido Comunista de Chile), Evelyn Matthei (Unión Demócrata Independiente), José Antonio Kast (Partido Republicano), Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Franco Parisi (Partido de la Gente), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Harold Mayne-Nicholls (Independiente), y Eduardo Artés (Independiente).

Las encuestas, hasta el día de hoy, muestran al líder de derecha, José Antonio Kast, y a la dirigente de izquierda, Jeannette Jara, como favoritos para pasar a la segunda vuelta del 14 diciembre.

En caso de ocurrir una segunda vuelta electoral, esta tendrá lugar un mes después, correspondiente al 14 de diciembre.

Según la Constitución chilena, pueden ejercer el derecho a sufragio los ciudadanos, es decir, quienes han cumplido 18 años de edad y no han sido condenados a una pena aflictiva (superior a 3 años y un día de presidio).

Dicha norma indica además que “en las votaciones populares el sufragio será personal, igualitario y secreto”.

El sufragio será obligatorio para los electores en todas las elecciones y plebiscitos, salvo en las elecciones primarias. Una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber, los electores que estarán exentos de ellas y el procedimiento para su determinación.

El derecho a votar queda suspendido por interdicción en caso de demencia, por hallarse acusado por delito que merezca pena aflictiva o por delito por terrorismo y por sanción del Tribunal Constitucional en conformidad al artículo 19 número 15 inciso 7.º de la Constitución Política de la República.