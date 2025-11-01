Experto explica todo lo que hay detrás del letal operativo policial en una favela de Río de Janeiro

El reciente operativo realizado en las favelas de Río de Janeiro ha generado un intenso debate sobre las estrategias actuales en la lucha contra el narcotráfico en Brasil.

Este es el operativo policial más letal que se ha hecho en Río de Janeiro contra el crimen organizado que azota a la ciudad.

El martes, la enorme operación policial dejó al menos 117 presuntos delincuentes y cuatro policías muertos, según el último recuento oficial.

El gobernador conservador del estado de Río, Claudio Castro, calificó la operación como un "éxito" contra el "narcoterrorismo", incluso cuando los activistas expresaron su horror ante las desgarradoras imágenes de cuerpos alineados en la calle.

Thiago Rodrigues, académico e investigador sobre crimen organizado de la Universidad Federal Fluminense, habló en La Entrevista de Tomás Mosciatti.