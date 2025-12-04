Estudio de la NASA identifica el origen de los objetos gravitantes culpables de obstaculizar a los telescopios en órbita por años

Un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) identificó el origen de los objetos gravitantes culpables de obstaculizar a los telescopios en órbita por años y que podrían seguir interrumpiendo algunos procesos espaciales en el futuro.

Y es que, aunque el aumento exponencial en el número de satélites colocados en órbita terrestre baja ha traído consigo avances en las telecomunicaciones, incluido el acceso a banda ancha en zonas rurales y remotas de todo el mundo, también ha provocado un aumento de la contaminación lumínica en el espacio que pone en peligro el trabajo realizado por los observatorios astronómicos en órbita.

La investigación, que dirigió la famosa agencia espacial, se centró en cuatro telescopios espaciales (dos actualmente operativos y dos planeados) y estima que un gran porcentaje de las imágenes obtenidas por estos observatorios podrían estar contaminadas por la luz emitida o reflejada por satélites que comparten su órbita terrestre baja.

Los investigadores calcularon que aproximadamente el 40% de las imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y aproximadamente el 96% de las del observatorio SPHEREx de la agencia espacial estadounidense podrían estar contaminadas por la luz de los satélites.

También calcularon que aproximadamente el 96% de las imágenes del observatorio Arrakihs, proyectado por la Agencia Espacial Europea (ESA), y del telescopio Xuntian, proyectado por China, podrían verse afectadas de forma similar.

El Hubble, que tuvo su origen en un proyecto conjunto de la NASA y la ESA, se vería menos afectado debido a su estrecho campo de visión, dijeron los investigadores.

Los telescopios orbitales, cabe resaltar, son parte vital de la exploración espacial, pues pueden observar un rango más amplio del espectro electromagnético que los telescopios terrestres y la ausencia de interferencias atmosféricas les permite obtener imágenes más nítidas del cosmos, lo que facilita las imágenes directas de galaxias distantes o de planetas más allá de nuestro sistema solar.

"Si bien hasta ahora la mayor parte de la contaminación lumínica provenía de las ciudades y los vehículos, el aumento de las constelaciones de satélites de telecomunicaciones está empezando a afectar rápidamente a los observatorios astronómicos de todo el mundo", dijo el astrónomo Alejandro Borlaff, del Centro de Investigación Ames de la NASA en California, autor principal del estudio publicado en la revista Nature.

Mientras los telescopios observan el universo intentando descubrir galaxias, planetas y asteroides distantes, los satélites a veces se cruzan frente a sus cámaras, dejando brillantes rastros de luz que borran la tenue señal que se recibe del cosmos.

Este era un problema conocido de los telescopios terrestres, pero hasta ahora, se creía que los telescopios espaciales —mucho más caros y ubicados en puntos estratégicos aparentemente prístinos en el espacio— estaban prácticamente libres de contaminación lumínica antropogénica, según Borlaff.

En 2019, había aproximadamente 2.000 satélites en órbita baja. Actualmente, la cifra ronda los 15.000. Borlaff afirmó que las propuestas de la industria prevén unos 560.000 satélites en órbita baja en la próxima década.

"Para dar una idea de cuánto aumentó esta cifra recientemente, hemos lanzado más satélites a la órbita terrestre baja en los últimos cuatro años (2021 a 2025) que en las siete décadas anteriores de vuelos espaciales juntas", contó Borlaff.

Los investigadores utilizaron información de operadores satelitales para simular las capas orbitales de cada constelación de satélites, desde Starlink de SpaceX, Guowang de China y Amazon, entre otros.

Posteriormente, consideraron propiedades específicas de los telescopios, como la altitud orbital, la trayectoria, el campo de visión y otros factores.

"Una vez que tuvimos los telescopios simulados observando nuestro universo simulado, solo necesitábamos contar el número de veces que los satélites cruzaron, o 'fotobombardearon', nuestros observatorios, y qué tan brillantes eran en el momento del evento", relató Borlaff.

Los investigadores dijeron que una forma de abordar el problema sería desplegar satélites en órbitas más bajas que aquellas donde operan los telescopios.