"Apoyamos a venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos": nuevo embajador de EE. UU. en primer pronunciamiento en la OEA

El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, realizó su primera intervención oficial con una postura clara sobre la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En su discurso, el diplomático nombrado por el presidente Donald Trump enfatizó el compromiso estadounidense con la restauración democrática en estos tres países bajo regímenes autoritarios.

"Los Estados Unidos también apoya a los venezolanos, nicaragüenses y cubanos que continúan luchando por gobiernos democráticos que respeten la dignidad humana, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho", declaró Rizzuto durante la sesión que se desarrolló en la sede de la OEA en Washington D.C.

El embajador subrayó además que su país continuará respaldando las misiones de observación electoral de la organización como herramientas fundamentales para proteger “la voluntad soberana de los pueblos”.

La intervención de Rizzuto generó respuestas positivas de diversos países del continente.

La representante de Chile, Ana María Saldías, destacó los más de dos siglos de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, basadas en "valores comunes" y cooperación en ámbitos como el comercio, la seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Por su parte, la embajadora de Trinidad y Tobago, Venessa Ramhit, reafirmó la disposición de su país para trabajar estrechamente con la delegación estadounidense y destacó la importancia de su posición estratégica en el despliegue naval que se ejecuta en el mar Caribe.

"Trinidad y Tobago valora la larga relación y multifacética alianza con los Estados Unidos bilateralmente y dentro del sistema interamericano. Reafirmamos nuestra disposición de trabajar cercano a usted y su delegación con esperanza de diálogo, respeto mutuo y solidaridad mientras colectivamente avanzamos con los mandatos de los Estados Unidos y buscamos defender las prioridades para cumplirle a los pueblos de las Américas", expresó la diplomática.

Una de las intervenciones más destacadas fue la del embajador de Colombia, quien en nombre del presidente Gustavo Petro valoró la oportunidad de "recuperar la alianza histórica" entre ambas naciones.

"Embajador, su llegada a este foro interamericano nos brinda la oportunidad de destacar la relación histórica entre Colombia y los Estados Unidos, una relación de aliados y socios", señaló Luis Ernesto Vargas.

El diplomático colombiano advirtió que "hay actores que buscan distanciar a los dos estados históricamente aliados en detrimento de la región" y que "ese distanciamiento solo favorece a estructuras criminales y corruptas".

La sesión del consejo permanente de la OEA se extendió con debates sobre seguridad hemisférica y estrategias coordinadas contra el crimen organizado, temas prioritarios en la agenda regional.