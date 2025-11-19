NTN24
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Presidente de país latinoamericano anuncia acciones "más extensas y profundas" con la DEA en medio del despliegue militar de Estados Unidos

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Buques estadounidenses / FOTO: captura de pantalla
El mandatario indicó que “en los próximos días” se conocerán los detalles.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció acciones “más extensas y profundas” con la DEA en medio del despliegue militar de Estados Unidos, en el Caribe y el Pacífico, contra los carteles de la droga.

El mandatario latinoamericano no adelantó muchos detalles, pero indicó que “en los próximos días” se conocerán los pormenores de la cooperación con el Gobierno del presidente Donald Trump.

La noticia se conoció luego de que Abinader adelantara un encuentro con Daniel Salter, administrador adjunto, y Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la DEA.

Durante su encuentro “La Semanal con la Prensa”, que es habitual los lunes en el Palacio Nacional, Abinader aseguró que los funcionarios de Estados Unidos con los que sostuvo el encuentro felicitaron al país por sus logros en seguridad y lucha contra el crimen organizado.

Subrayó, además, que la agencia federal estadounidense mantiene una “alta confianza” en la cooperación de República Dominicana, lo que impulsará acciones coordinadas de más alcance.

Hace unos días, las autoridades dominicanas informaron un operativo conjunto en el que fueron decomisados 806 paquetes que al parecer contenían cocaína. La acción fue ejecutada en coordinación con la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y la Operation Southern Spear del Comando Sur de Estados Unidos.

El cargamento tenía un peso aproximado de 494,83 kilogramos, dijo en un comunicado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

"Por la frustrada operación de narcotráfico internacional, las autoridades arrestaron a tres dominicanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas", añadió el texto.

Cabe mencionar que todo esto ocurre en momentos en los que la Administración del presidente Trump viene adelantando un despliegue militar contra carteles de la droga, que el régimen de Venezuela denuncia como una maniobra para sacar a Nicolás Maduro del poder y que ha aumentado la tensión en la región.

Las operaciones militares en aguas internacionales han logrado destruir al menos 22 lanchas que presuntamente transportaban droga, cobrando la vida de más de 70 personas señaladas como narcotraficantes.

