Lunes, 17 de noviembre de 2025
Britney Spears tras contar que tuvo daño cerebral: "Hace poco me nombraron en una alfombra roja, a veces se me olvida lo famosa que era"

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Cartel de apoyo / Britney Spears, cantante y compositora estadounidense - Foto: EFE / X
En el año 2008, Britney tuvo una serie de problemas de salud mental que llevaron a su internamiento. La presión de los paparazzi y su situación general hicieron que un tribunal estableciera una tutela para "protegerla".

Recientemente, la cantante estadounidense Britney Spears le dejó un “nudo en la garganta” a varios de sus fanáticos mediante un video en redes sociales.

La catalogada 'princesa del pop' dejó ver su lado más vulnerable al mencionar en sus plataformas digitales que muchas veces olvida lo famosa que fue.

La también compositora recordó que hace poco, en un evento exclusivo, en una alfombra roja, una celebridad la nombró y ahí pudo recordar su exitoso pasado sobre los escenarios.

"Esa chica, Sabrina, dijo mi nombre, en la alfombra roja, y eso me pareció algo cool... A veces olvido lo famosa que era", expresó la artista de casi 44 años.

Estas palabras se dan al poco tiempo de que Spears comunicara a sus seguidores que sufrió daño cerebral debido a la tutela legal de su padre, describiendo que se sintió como si le hubieran "quitado las alas" y que durante meses no pudo usar su cuerpo libremente.

La cantante hizo estas declaraciones en publicaciones de redes sociales el pasado mes de octubre de 2025, alegando que su condición se dio como consecuencia de la falta de libertad y las experiencias traumáticas vividas bajo esa supervisión.

Al tiempo, detalló que siempre sube videos bailando a sus redes bailando para “recordar cómo volar”, algo que no pudo hacer bajo la mencionada tutela.

La medida se dividió en dos partes: una para los asuntos personales y otra para sus finanzas. Jamie Spears, su padre, controlaba ambas, hasta que en 2019 renunció como tutor personal y fue reemplazado por un profesional designado por el tribunal.

El control de Jamie Spears sobre el patrimonio financiero también terminó en septiembre de 2021, y la tutela legal fue finalmente terminada en noviembre de 2021.

