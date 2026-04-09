"¿Tienes fe?: Aquí estamos": así encontró el Ejército de México a un minero atrapado en Sinaloa tras un trágico derrumbe

El Batallón de Atención de Emergencias del Ejército Mexicano completó el miércoles el rescate de Francisco Zapata Nájera, uno de los cuatro mineros que quedaron atrapados en una mina ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa (México).

La información fue publicada en X por la cuenta de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en México, Defensamx, junto con un video del momento exacto en el que hicieron contacto con Zapata para proceder con el rescate.

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"Buzos del Batallón de Atención de Emergencias del Ejército Mexicano rescatan a minero en el municipio de El Rosario, Sinaloa", escribió Defensamx en la publicación realizada a última hora del miércoles.

"A las 13:55 horas (locales) del 7 de abril de 2026 un equipo de buzos de rescate del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército localizó con vida a Francisco Zapata Nájera, uno de los cuatro mineros atrapados en la mina 'Minerales de Sinaloa', en el municipio de El Rosario, Sinaloa", agregó.

En el clip se puede escuchar la conversación que tiene uno de los miembros del cuerpo encargado con Zapata, quien aparece en un rincón de la mina con el agua cubriéndole la mitad de su torso, descubierto, mientras porta un casco de protección que tiene una luz encendida.

"¿Qué tal? Ejército Mexicano, Batallón de Atención a Emergencias ¿Cómo te llamas?", le pregunta el integrante del batallón a Zapata. "Muy bien, Zapata, venimos a tu ayuda. ¿Cómo te sientes?", agrega.

Cuando el minero le responde al efectivo que se siente bien, este, de igual manera, intenta tranquilizarlo con un mensaje de esperanza. "Todo va a estar bien, te vamos a sacar de aquí", le dice.

"¿Tienes fe? Aquí estamos ¿Estás bien? Muy bien. Tranquilo, ahorita te vamos a enseñar cómo usar el equipo de buceo", expresa el integrante del batallón para anticipar lo que procede para iniciar la extracción del minero.

Otro de los integrantes del batallón le cuenta a Zapata que la luz de guía de su casco les "ayudó mucho" para poderlo localizar en medio de la oscuridad de la mina.

La extracción del trabajador de la mina, según las autoridades mexicanas, se produjo a las a las 10:36 a.m. locales del jueves 8 de abril, un día después haberlo hallado.

Zapata, trasladado después en helicóptero a un hospital en Mazatlán. Fue el segundo de los cuatro mineros que no alcanzaron a abandonar los 300 metros de profundidad cuando se produjo el derrumbe, el 25 de marzo, con 25 mineros adentro de los que solo 21 alcanzaron a salir abriéndose paso entre la tierra.

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El primero, José Alejandro Cáustulo, fue hallado también con vida a los pocos días del suceso.

México informó el jueves que el tercer minero fue encontrado sin vida y que aún falta otro minero por ser localizado, por lo que las operaciones de rescate continúan.