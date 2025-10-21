NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Martes, 21 de octubre de 2025
Francia

Expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a prisión: cumplirá condena de cinco años por financiación ilegal

octubre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El exmandatario, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue condenado a cinco años de prisión por la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por parte de Libia.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado del país en entrar a la cárcel desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Condenado por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007, el presidente conservador entre 2007 y 2012 ingresó en la mañana en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita.

o

"Esta mañana encierran a un inocente", escribió minutos antes en la red social X Sarkozy, quien denunció un "escándalo judicial" y un "viacrucis". "La verdad triunfará", pero "el precio a pagar habrá sido abrumador", agregó.

Su condena estuvo acompañada de polémica porque el también marido de la cantante Carla Bruni cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso.

Al salir de su domicilio con destino al centro penitenciario, decenas de personas le expresaron su apoyo: "¡Nicolas presidente!", gritaban sus sumpatizantes.

No obstante, Sarkozy podría permanecer sólo unas semanas tras las rejas, pues sus abogados ya solicitaron su libertad condicional, como la legislación permite a los presos que ya tienen 70 años una vez pisan la cárcel.

Por el momento, la justicia tiene dos meses para resolver y definir qué será del futuro del expresidente.

Mientras tanto, podrá salir "solo" una hora al día al patio y recibir la visita de su familia tres veces por semana, precisó su abogado Christophe Ingrain. La mayor parte del tiempo estará en su celda, donde leerá y escribirá sobre esta "experiencia tan difícil", dijo.

Mientras tanto, entrará en los libros de historia por ser el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde Philippe Pétain, quien acabó entre rejas al término de la Segunda Guerra Mundial por colaborar con la Alemania nazi.

El caso que lo llevó a la cárcel:

o

Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en "última instancia", el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó por asociación ilícita y por la "excepcional gravedad de los hechos".

No obstante, Sarkozy ya ha enfrentado a la justicia, pues no es la primera condena contra el conservador, que ya portó una tobillera electrónica a inicios de año.

'Sarko' lleva en su hoja de vida otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012, además, tiene otras causas abiertas.

