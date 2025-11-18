NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
Shakira

El país que enamoró a Shakira en medio de su gira musical: "Me encanta, he aprendido sobre la cultura"

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
La cantante colombiana Shakira. (EFE)
En medio de una entrevista con un medio peruano, la artista confesó sentirse “encantada” por “toda la cultura del Perú”.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La cantante colombiana Shakira, quien sigue haciendo historia con su gira musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, se declaró fan de la cultura peruana tras ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima.

En medio de una entrevista con un medio peruano, la artista confesó sentirse “encantada” por “toda la cultura del Perú”.

“Saben que me encanta toda la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca, de los Lima, así que contenta”, aseguró Shakira.

o

La colombiana se mostró emocionada por la gran aceptación que han tenido sus conciertos en el país. “Increíble los conciertos, los estoy pasando genial”, dijo.

Cabe señalar que Shakira se encuentra en Perú como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, donde ya ha ofrecido cuatro espectáculos en el Estadio Nacional de Lima.

Durante una de sus presentaciones, Shakira ofreció un emotivo discurso a todos sus seguidores.

“Buenas noches, Lima, qué recibimiento tan bonito, qué ganas tenía de volver al Perú”, dijo Shakira mientras una oleada de emoción subía desde las tribunas como un abrazo colectivo.

“De las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que cada vez que nos levantamos, lo hacemos un poquito más sabias, más fuertes, más triple M. Bienvenidos al tour Las mujeres ya no lloran”, agregó.

Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, para luego regresar a varias ciudades de Sudamérica, incluida Lima, en esta parte final del año.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Temas relacionados:

Shakira

Perú

Gira

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Entretenimiento

Ver más
Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Falleció a los 87 años reconocida actriz del elenco de 'El chavo del ocho'

Antonela Roccuzzo | Foto: AFP
Antonela Rocuzzo

La viral reacción de Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, al no ser reconocida por un influencer en Miami: “¿de qué trabajas?”

Dua lipa, cantante albanesa brit´nica / FOTO: EFE
Dua Lipa

Fanático de Dua Lipa enterneció a la artista en pleno concierto tras hablarle de la importancia de su música cuando se le acabó su relación amorosa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Trionda - Foto EFE/ Paloma de la Paz - Foto Canva
FIFA

FIFA hace oficial que lanzará por primera vez el Premio anual de la paz y la fecha en que se entregará este año

Dick Cheney, exvicepresidente de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Falleció el exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney a los 84 años

Este 11 de nobiembre de 2025 se registró una llamarada solar X5.1 - Foto NOAA
Tormenta solar

El Sol emite una llamarada X5.1, la más fuerte en meses, con posibles efectos en la Tierra

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro anticipa que EE.UU. "no logrará" su objetivo en Venezuela

Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Falleció a los 87 años reconocida actriz del elenco de 'El chavo del ocho'

Estadio de la LVBP - Logo de los Navegantes del Magallanes - Fotos: EFE / X
LVBP

A pesar de hacerle frente a Leones y Tiburones, Magallanes continúa en las profundidades: Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP

Gustavo Petro le responde a Enrique Vargas Lleras - Foto: EFE
Petro en Lista Clinton

El presidente Petro se pronunció tras la solicitud que hizo Enrique Vargas Lleras a Elon Musk para que le restrinja cuenta de X

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre