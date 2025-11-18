El país que enamoró a Shakira en medio de su gira musical: "Me encanta, he aprendido sobre la cultura"

La cantante colombiana Shakira, quien sigue haciendo historia con su gira musical ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, se declaró fan de la cultura peruana tras ofrecer dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima.

En medio de una entrevista con un medio peruano, la artista confesó sentirse “encantada” por “toda la cultura del Perú”.

“Saben que me encanta toda la cultura del Perú. He aprendido mucho sobre la cultura preinca, de los Lima, así que contenta”, aseguró Shakira.

La colombiana se mostró emocionada por la gran aceptación que han tenido sus conciertos en el país. “Increíble los conciertos, los estoy pasando genial”, dijo.

Cabe señalar que Shakira se encuentra en Perú como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, donde ya ha ofrecido cuatro espectáculos en el Estadio Nacional de Lima.

Durante una de sus presentaciones, Shakira ofreció un emotivo discurso a todos sus seguidores.

“Buenas noches, Lima, qué recibimiento tan bonito, qué ganas tenía de volver al Perú”, dijo Shakira mientras una oleada de emoción subía desde las tribunas como un abrazo colectivo.

“De las caídas nadie se salva. Lo que sí sé es que cada vez que nos levantamos, lo hacemos un poquito más sabias, más fuertes, más triple M. Bienvenidos al tour Las mujeres ya no lloran”, agregó.

Shakira, tras una primera seguidilla de presentaciones en ciudades latinoamericanas, inició su aventura, como parte de su gira, por Estados Unidos y Canadá, para luego regresar a varias ciudades de Sudamérica, incluida Lima, en esta parte final del año.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.