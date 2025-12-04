Diosdado Cabello niega versiones filtradas sobre la llamada Maduro-Trump: "Ninguno tiene la más mínima idea"

Diosdado Cabello, segundo frente al chavismo y ministro de Interior y Justicia, se refirió este miércoles a la conversación telefónica sostenida por Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escala de tensiones por la presencia naval y aérea en aguas cercanas a Venezuela.

Cabello reiteró que la llamada se dio, pero aprovechó para negar supuestos los detalles de la conversación que han sido filtrados por medios estadounidenses.

"Ocurrió la llamada, y ahora todos son expertos en decir qué se habló. Ninguno estaba allí, ninguno tiene la más mínima idea (...) Es su propia guerra, su fantasía. Ellos dicen: ‘le prometió esto y el otro dijo que no’. Pura paja, de eso vive la oposición estúpida", dijo.

Insistió en que los venezolanos han sido víctima del llamado "terrorismo psicológico" en los últimos cuatro meses.

"Todos los días inventan algo distinto (...) Se enredan en sus propios cuentos. La guerra psicológica le pegó a mucha gente, pero ya esto pasó a un nivel de terrorismo psicológico. Nosotros vamos a salir fortalecidos, como hemos salido de todas las batallas", añadió durante su programa Con el Mazo Dando.

El primer vicepresidente del Psuv fue insistente en afirmar que no hay fracturas dentro del chavismo, y que la supuesta desunión en las filas es una retórica desgastada utilizada por la dirigencia opositora.

"Los traidores aquí se fueron hace tiempo, difícilmente hay alguien que quede por ahí engavetado (…) y la prueba que ha pasado nuestro pueblo ahorita, nuestras instituciones en este momento, es una prueba de alto impacto, nosotros estamos curados en salud, digan lo que les dé la gana y enrédense ustedes en sus mentiras", dijo.

"Es tiempo de lealtad, de unión nacional, de defensa de la patria contra quien sea. Esa gente ve alegre a los demás y les da un ataque. El presidente salió bailando y casi les da un infarto", sostuvo.

Más temprano Nicolás Maduro, sin dar detalles, confirmó que hace diez días conversó con Trump y señaló que esta llamada se produjo en un tono "cordial".

VEA TAMBIÉN Durante llamada, Trump le dio a Maduro plazo hasta el viernes pasado para salir de Venezuela con su familia, según Reuters o

"Esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", declaró.