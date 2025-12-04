NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello niega versiones filtradas sobre la llamada Maduro-Trump: "Ninguno tiene la más mínima idea"

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia / Foto: Con el Mazo Dando
Insistió en que los venezolanos han sido víctima del llamado "terrorismo psicológico" en los últimos cuatro meses.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Diosdado Cabello, segundo frente al chavismo y ministro de Interior y Justicia, se refirió este miércoles a la conversación telefónica sostenida por Nicolás Maduro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escala de tensiones por la presencia naval y aérea en aguas cercanas a Venezuela.

o

Cabello reiteró que la llamada se dio, pero aprovechó para negar supuestos los detalles de la conversación que han sido filtrados por medios estadounidenses.

"Ocurrió la llamada, y ahora todos son expertos en decir qué se habló. Ninguno estaba allí, ninguno tiene la más mínima idea (...) Es su propia guerra, su fantasía. Ellos dicen: ‘le prometió esto y el otro dijo que no’. Pura paja, de eso vive la oposición estúpida", dijo.

Insistió en que los venezolanos han sido víctima del llamado "terrorismo psicológico" en los últimos cuatro meses.

"Todos los días inventan algo distinto (...) Se enredan en sus propios cuentos. La guerra psicológica le pegó a mucha gente, pero ya esto pasó a un nivel de terrorismo psicológico. Nosotros vamos a salir fortalecidos, como hemos salido de todas las batallas", añadió durante su programa Con el Mazo Dando.

El primer vicepresidente del Psuv fue insistente en afirmar que no hay fracturas dentro del chavismo, y que la supuesta desunión en las filas es una retórica desgastada utilizada por la dirigencia opositora.

o

"Los traidores aquí se fueron hace tiempo, difícilmente hay alguien que quede por ahí engavetado (…) y la prueba que ha pasado nuestro pueblo ahorita, nuestras instituciones en este momento, es una prueba de alto impacto, nosotros estamos curados en salud, digan lo que les dé la gana y enrédense ustedes en sus mentiras", dijo.

"Es tiempo de lealtad, de unión nacional, de defensa de la patria contra quien sea. Esa gente ve alegre a los demás y les da un ataque. El presidente salió bailando y casi les da un infarto", sostuvo.

Más temprano Nicolás Maduro, sin dar detalles, confirmó que hace diez días conversó con Trump y señaló que esta llamada se produjo en un tono "cordial".

o

"Esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", declaró.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Régimen de Maduro

Nicolás Maduro

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Más de Actualidad

Ver más
Conmemoración al 40 aniversario de la toma del Palacio de Justicia | Foto: AFP
Palacio de Justicia

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump señaló que podría tener conversaciones con Nicolás Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Conmemoración al 40 aniversario de la toma del Palacio de Justicia | Foto: AFP
Palacio de Justicia

“Los magistrados fueron usados como carne de cañón”: los relatos que han salido a la luz tras 40 años de la toma del Palacio de Justicia en Colombia

Economía Colombia | Foto Canva
Colombia

Gobierno Petro da marcha atrás y no retendrá el 1,5% a pagos digitales tras presiones de gremios y usuarios

Donald Trump y Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

Donald Trump señaló que podría tener conversaciones con Nicolás Maduro en medio de la presión por el despliegue militar en el Caribe

Eclipse parcial de Sol - Foto AFP
Eclipse

Investigadores revelan cómo los mayas desarrollaron sofisticados métodos para predecir los eclipses

Dua Lipa, artista británica / FOTO: AFP
Dua Lipa

La otra canción en español (aparte de De Música Ligera) que interpretó Dua Lipa en su concierto en Argentina

Novak Djokovic en la final del ATP 250 de Atenas - Foto EFE
Tenis

La razón por la que Djokovic se retiró del ATP Finals pese a haber ganado su título 101 en Atenas

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

“María Corina Machado recogió a una nación dispersa”: Asdrúbal Aguiar sobre el premio Nobel de Paz

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre