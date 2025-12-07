NTN24
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Domingo, 07 de diciembre de 2025
Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Lionel Messi

"Desde que llegué soñaba con este día": Lionel Messi tras su título con el Inter Miami en la MLS

diciembre 7, 2025
Por: Natalya Baquero González
El astro argentino destacó el trabajo del equipo durante toda la temporada y agradeció la oportunidad de compartirla con este campeonato para las ‘Garzas’ con Sergio Busquets y Jordi Alba.

El futbolista argentino Lionel Messi alcanzó su tercer título con el Inter Miami, el primero por Liga, luego de dos temporadas y media desde su incorporación a la escuadra estadounidense a mediados del 2023.

Tras lograr el primer título por la Major League Soccer (MLS 2025), con las ‘Garzas’ que vencieron 3 goles a 1 al Vancouver Whitecaps, Messi dejó ver la emoción que le produce este campeonato por el que tanto había trabajado el equipo.

“¡¡SOMOS CAMPEONES DE LA MLS!!! Desde que llegué a Miami soñaba con este día. De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato”, publicó Leo por medio de sus redes sociales.

Asimismo, el astro argentino, quien se convirtió en el futbolista con más títulos en la historia, agradeció a todos los que han hecho parte de este proceso que, después de varios años, da frutos.

“Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia de Inter Miami CF por la ambición y el laburo que pusieron”, indicó Leo.

o

Para Lionel Messi fue un honor levantar este título con sus amigos de carrera deportiva Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes luchó y caminó por este sueño que hoy se hace realidad y que marca el fin de la carrera futbolística de los jugadores españoles, que con este campeonato se despiden del fútbol profesional después de 17 años dedicados a esta disciplina.

“Gracias Busi y Jordi por acompañarme en esta aventura y cerrarla de la mejor manera. Me pone también muy feliz compartir esto con ustedes”, expresó el argentino.

El delantero Lionel Messi alcanzó su tercer título con las ‘Garzas'; el primero de ellos fue la Leagues Cup 2023, seguido del ‘Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup en 2025. Asimismo, se convierte en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol, con un total de 44.

Durante esta temporada, el ‘10’ argentino disputó un total de 49 partidos con el Inter Miami, escuadra con la que marcó 43 goles y asistió en 25 oportunidades en las diferentes competencias en las que participó. MLS, la Leagues Cup, el Mundial de Clubes y la Concacaf Champions Cup.

Torneos en los que tuvo un rendimiento del 8.37 según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Inter de Miami

MLS

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

¿Cuál es el balance de los siete años del partido Morena, el de la presidente Claudia Sheinbaum, en el poder en México?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

¿Qué significa el Nobel de Paz de María Corina Machado para los venezolanos en el exterior?

buque USS Gettysburg desplegado en el Caribe y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Siempre se ha considerado como un refugio de Maduro": exoficial estadounidense explica por qué el buque USS Gettysburg se encuentra cerca de isla venezolana

Hugo El Pollo Carvajal y Donald Trump - AFP
La Noche

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Más de Deportes

Ver más
Jhon Córdoba | Foto: EFE
Delantero

Histórico: el delantero colombiano Jhon Córdoba rompió impresionante récord como goleador en Rusia

Cristiano Ronaldo y Donald Trump | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Así fue captado encuentro inesperado de Cristiano Ronaldo con Donald Trump en la Casa Blanca

Lewis Hamilton y Charles Leclerc | Foto: EFE
Lewis Hamilton

La molestia de Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras tener que abandonar el Gran Premio de Brasil: "Es realmente devastador"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Elon Musk - Foto AFP/ Geely Riddara
Carros

Vehículo eléctrico llega a país sudamericano con función que a gran escala podría funcionarle a Elon Musk para llegar a la Luna

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Trump firmó el proyecto de ley para poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia de EE. UU.

Mario Díaz-Balart - Gustavo Petro (AFP)
Mario Díaz-Balart

"Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia": congresista de EE.UU. Mario Díaz-Balart lanza fuertes cuestionamientos contra el presidente colombiano

Abogado venezolano Rafael Tudares / Agentes del SEBIN - Fotos de referencia: X / EFE
Presos políticos

"El régimen de Maduro busca perpetuarse en el poder generando terror absoluto": presidente de la ONG 'Un Mundo Sin Mordaza' sobre supuesta condena contra el yerno de Edmundo González

Disidencias de las FARC
Colombia

Exclusivo: el plan del criminal 'Iván Mordisco' para fortalecer a las disidencias de las FARC mientras se acogía a conversaciones con el Gobierno Petro

Jhon Córdoba | Foto: EFE
Delantero

Histórico: el delantero colombiano Jhon Córdoba rompió impresionante récord como goleador en Rusia

Representantes del colombiano El Chato celebran el reconocimiento como mejor restaurante en 2025. (EFE)
Ranking

Restaurante colombiano roza la gloria tras ser elegido como el mejor de Latinoamérica: así fue su ascenso hasta desplazar a emblemáticos lugares de Perú y Argentina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre