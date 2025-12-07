"Desde que llegué soñaba con este día": Lionel Messi tras su título con el Inter Miami en la MLS

El futbolista argentino Lionel Messi alcanzó su tercer título con el Inter Miami, el primero por Liga, luego de dos temporadas y media desde su incorporación a la escuadra estadounidense a mediados del 2023.

Tras lograr el primer título por la Major League Soccer (MLS 2025), con las ‘Garzas’ que vencieron 3 goles a 1 al Vancouver Whitecaps, Messi dejó ver la emoción que le produce este campeonato por el que tanto había trabajado el equipo.

“¡¡SOMOS CAMPEONES DE LA MLS!!! Desde que llegué a Miami soñaba con este día. De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato”, publicó Leo por medio de sus redes sociales.

Asimismo, el astro argentino, quien se convirtió en el futbolista con más títulos en la historia, agradeció a todos los que han hecho parte de este proceso que, después de varios años, da frutos.

“Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia de Inter Miami CF por la ambición y el laburo que pusieron”, indicó Leo.

Para Lionel Messi fue un honor levantar este título con sus amigos de carrera deportiva Sergio Busquets y Jordi Alba, con quienes luchó y caminó por este sueño que hoy se hace realidad y que marca el fin de la carrera futbolística de los jugadores españoles, que con este campeonato se despiden del fútbol profesional después de 17 años dedicados a esta disciplina.

“Gracias Busi y Jordi por acompañarme en esta aventura y cerrarla de la mejor manera. Me pone también muy feliz compartir esto con ustedes”, expresó el argentino.

El delantero Lionel Messi alcanzó su tercer título con las ‘Garzas'; el primero de ellos fue la Leagues Cup 2023, seguido del ‘Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup en 2025. Asimismo, se convierte en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol, con un total de 44.

Durante esta temporada, el ‘10’ argentino disputó un total de 49 partidos con el Inter Miami, escuadra con la que marcó 43 goles y asistió en 25 oportunidades en las diferentes competencias en las que participó. MLS, la Leagues Cup, el Mundial de Clubes y la Concacaf Champions Cup.

Torneos en los que tuvo un rendimiento del 8.37 según el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore.