Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un problema de crimen organizado versus democracia": analista celebra discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel en medio del reconocimiento a María Corina Machado

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Eddie Ramírez, analista político venezolano, explicó la importancia de este reconocimiento para María Corina Machado en la lucha por la libertad de Venezuela.

Este miércoles, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, recibió oficialmente el Nobel de Paz en medio de una ceremonia emotiva en la que el clamor por la libertad de Venezuela fue el epicentro.

Pese a que María Corina no pudo recibir personalmente el reconocimiento, su hija, Ana Corina Sosa, lo hizo en su representación.

Eddie Ramírez, analista político venezolano, explicó la importancia de este reconocimiento en la lucha por la libertad de Venezuela.

o

Estamos sumamente satisfechos de que se le haya reconocido, que ella ha luchado siempre, por la vía electoral, por la paz, la tranquilidad y por la por la democracia”, indicó Ramírez.

Si hay alguien que ha sido opuesta a la violencia, ha sido María Corina y por eso pues ha seguido luchando, sigue luchando y seguirá luchando”, subrayó.

A su vez, analizó el discurso de Jørgen Watne, presidente del Comité Noruego del Nobel, el cual calificó de “impresionante”. “Logró describir en pocas palabras las torturas, los asesinatos, las persecuciones a los venezolanos, la violación de los derechos humanos y agregó algo importante, y es que esto no lo hace solamente Venezuela, sino que cuenta con el apoyo, con el respaldo de otros regímenes que violan los derechos humanos”, añadió.

o

A su vez, resaltó que “el diálogo puede ser una trampa porque en el caso de Venezuela ha habido infinidad de diálogos, infinidad de negociaciones y no se ha cumplido absolutamente ninguna de las cosas que se acordaron, incluso, con participación de mediadores noruegos”.

En ese sentido, el analista venezolano indicó que “esto no es un problema de ideología”, sino, “un problema de crimen organizado versus democracia”.

