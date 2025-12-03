NTN24
Nicolás Maduro

Maduro se refiere por primera vez a la llamada con Trump y revela detalles: "no me gusta la diplomacia de micrófono"

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Horas antes de las palabras de Maduro, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se refirió sobre la llamada que tuvo con Maduro y lanzó una seria advertencia.

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles 3 de diciembre que sostuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump, siendo la primera vez que da su versión sobre el intercambio.

Durante un encuentro con los circuitos comunales en Petare, estado Miranda, Maduro aseguró que la llamada se llevó a cabo 10 días atrás y mencionó que la charla transcurrió con "respeto".

"Hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump", dijo.

Y añadió que "sobre eso ha hablado la prensa mundial. Yo aprendí de seis años de canciller a la prudencia diplomática".

Según Maduro, pese a las amenazas y la respuesta aireada sobre el despliegue militar en el Caribe, el líder de la dictadura venezolana aseguró que prefiere "la prudencia".

"Me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se dé", señaló, pese a que, de su lado, no ha primado el silencio del que hace referencia.

Maduro, además, agregó: "Y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial".

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", dijo.

Trump afirmó que el despliegue militar que sostiene en el Caribe desde hace unos meses no es una “campaña de presión”.

“No es una campaña de presión; creo que va mucho más allá. Pero hablé brevemente con (Maduro) y le dije un par de cosas. Ya veremos qué pasa”, empezó diciendo.

El mandatario estadounidense continuó diciendo: “Venezuela envía drogas, nos envían gente que no deberían estar enviando. Han vaciado sus prisiones y los llevan a nuestro país. Asesinos, narcotraficantes del más alto nivel, pandilleros no los envían”.

Videos

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Régimen de Maduro

Maduro aumenta su seguridad con los cubanos, cambia de dormitorio y de teléfono, según NYT

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

