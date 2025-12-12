La desatinada declaración de Claudia Sheinbaum sobre el premio Nobel de Paz de María Corina Machado y Venezuela

Durante una conferencia de prensa, la presidente de México, Claudia Sheinbaum, le preguntaron acerca del premio Nobel de Paz que recibió María Corina Machado en Oslo (Noruega) y como lo dijo en una ocasión anterior en la que fue consultado por lo mismo, repitió estar “sin comentarios”.

“La última vez dije sin comentarios y sigo sin comentarios”, dijo la mandataria mexicana, quien prosiguió hablando sobre la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre el régimen de Maduro y salió en su defensa.

“México siempre va a defender la autodeterminación de los pueblos, la no invasión, la no injerencia y la decisión de los pueblos de tener a los gobiernos que ellos mismos decidan”, fueron las desatinadas palabras de Sheinbaum, dejando ver que reconocen al régimen venezolano como el gobierno legítimo electo por el país.

“Es muy importante por la situación que está viviendo Venezuela, nuestra opinión siempre va a ser la misma: no a la intervención, el diálogo para resolver cualquier conflicto, la solución pacífica de las controversias y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó Sheinbaum su pregunta.

La presidente de México ya habría dado la misma respuesta en octubre de este año, cuando se conoció que María Corina Machado había ganado el premio Nobel de Paz. Cabe recordar que México fue uno de los países que reconoció a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Así fue como María Corina Machado salió de Venezuela a Oslo para recibir el Nobel de Paz:

La líder opositora María Corina Machado afirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vivía en clandestinidad desde agosto de 2024, y viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

"Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos", dijo Machado, respondiendo a una pregunta en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves tras un viaje secreto.

La líder opositora, de 58 años, no logró asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón en su lugar.

También este jueves, durante una visita al Parlamento noruego, agradeció "a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que pudiera viajar a Oslo.

Machado confirmó que haría "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada. "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", dijo en inglés.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", continuó, en su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato.