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Domingo, 14 de junio de 2026
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Lewis Hamilton

Lewis Hamilton lloró tras ganar el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1; es su primera victoria con Ferrari

junio 14, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Lewis Hamiltón ganó con Ferrari el Gran Prmeio de Barcelona / FOTO: EFE
Lewis Hamiltón ganó con Ferrari el Gran Prmeio de Barcelona / FOTO: EFE
El británico acabó con dos años de sequía y consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024.

El británico Lewis Hamilton (Ferrari) dio la sorpresa este domingo al conseguir su primera victoria con la Scuderia en el Gran Premio de Barcelona, en el circuito de Montmeló, donde abandonó el líder Kimi Antonelli (Mercedes).

En una dura batalla disputada bajo un calor sofocante, el veterano piloto siete veces campeón del mundo, que había comenzado segundo en la parrilla, lideró un podio 100% británico, con George Russell (Mercedes) segundo y el campeón mundial Lando Norris (McLaren) tercero.

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El joven italiano Kimi Antonelli (19 años), ganador de los cinco Grandes Premios anteriores, fue la decepción del día con su abandono a cinco vueltas para el final debido a un problema de motor, justo cuando había logrado ponerse segundo en la clasificación de la carrera.

Hamilton, segundo de la clasificación general del Mundial, llegó a Montmeló a 66 puntos de Antonelli y recorta ahora esa desventaja a 41, precisamente los años de su edad.

"Me has ayudado mucho para hacer realidad este sueño. No puedo agradecerles lo suficiente", dijo Hamilton a los miembros de su equipo en un primer mensaje.

"A los aficionados, gracias por hacerme recordar quién soy. No podría haberlo conseguido sin ustedes", se emocionó.

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Hamilton consiguió así la 106ª victoria de su carrera en la Fórmula 1 y la primera después de la que logró en Bélgica en julio de 2024, después de la descalificación de Russell.

La última vez que había ganado un Gran Premio cruzando la línea en primer lugar había sido tres semanas antes, delante de sus compatriotas en Silverstone.

Russell, que había comenzado desde la pole position, se quedó con un segundo lugar que le permite acercarse a 50 puntos del líder Antonelli, en un Mundial que gana algo de emoción tras este fin de semana catalán.

"Es bueno haber vuelto al podio y haber tenido una carrera sin problemas, pero Ferrari fue más fuerte hoy, así que necesitamos seguir trabajando", señaló.

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