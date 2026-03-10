Familiar de Daniela Araña, detenida política del régimen de Venezuela, relató el sufrimiento que viven sus hijos alejados de ella

Familiares de Daniela Araña Gutiérrez, presa política del régimen de Venezuela, claman por su libertad tras permanecer detenida arbitrariamente por más de 13 meses en la cárcel Las Crisálidas.

En entrevista con La Mañana de NTN24, Glenis Araña se refirió a la situación de su ser querido e indicó que actualmente claman para que Daniela salga de prisión y se pueda reunir con sus hijos.

“El padre de los niños, los abuelos, las tías son los que están allí con ellos día a día, y todos nosotros apoyándolos en todo lo que se pueda”, relató Glenis Araña, subrayando que los menores fueron testigos del momento en el que raptaron a su madre.

VEA TAMBIÉN Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía o

Recientemente, se divulgó un video de los hijos de Daniela Araña en el que hacen un llamado al régimen chavista para que liberen a su madre.

Los menores, quienes tienen 11, 10 y 7 años, aseguraron en la grabación que su familiar no es una criminal ni una delincuente, y que es inocente.

“Nosotros la queremos ya en la casa, la extrañamos mucho y nos hace mucha falta”, relataron en el video.