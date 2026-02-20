NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Incendio

Bomberos de Bogotá reportan que controlaron grave incendio en reconocido restaurante de la ciudad

febrero 20, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Bomberos controlan incendio - X: @BomberosBogota/ Humo por el incidente - Redes sociales
La entidad distrital aseguró que no se reportaron heridos tras el incidente que afectó la movilidad de la capital.

Los Bomberos de Bogotá reportaron este viernes que controlaron en un 100% un grave incendio que tuvo lugar en el restaurante 'Mi Gran Parrilla Boyacense'.

"Controlamos un incendio estructural en una edificación de 8 niveles, en la Carrera 30 con Calle 71", comunicó inicialmente la entidad distrital en la red social X a las 5:19 p.m. locales.

En redes sociales circularon varios videos circularon de usuarios que reportaron visualizar una gran columna de humo en el cielo de la capital colombiana, principalmente cerca de la Avenida Carrera 30, comúnmente llamada NQS (Norte-Quito-Sur).

'Mi Gran Parrilla Boyacense', cabe resaltar, tiene actualmente 6 sedes en Bogotá y fue esa, la de la Carrera 30 con Calle 71A, la que sufrió el incidente, por lo que las autoridades optaron por cerrar el paso vehicular y peatonal para no poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Sobre las 5:30 p.m. la cuenta de Bomberos aseguró que el incendio se presentó "en los ductos" del reconocido restaurante.

"A la hora se está haciendo ataque directo y ventilación mecánica. No hay reporte de personas lesionadas", dijeron en ese momento.

Media hora más tarde, el incendio, que fue presentado en uno de los cuatro buitrones del restaurante, según los Bomberos, se logró controlar en un 80%.

Para las 6:30 p.m. el cuerpo de bomberos informó que el incendio había sido controlado en su totalidad y en los minutos posteriores fue levantado el cierre vial en la calle 71A, en la localidad de Barrios Unidos.

El incidente, entretanto, afectó el tráfico vehicular de la que es una de las principales vías de la ciudad, pues recorre de norte a sur y viceversa el centro-occidente.

