Miércoles, 25 de febrero de 2026
Tarek William Saab

Familiares de presos políticos pasan de la celebración a la decepción por cambio de cargo de Tarek William Saab dentro del régimen: “aquí sigue la mentira”

febrero 25, 2026
Por: Redacción NTN24
La alegría de los familiares de presos políticos se vio opacada tras conocerse que aunque Tarek William Saab renunció a la Asamblea Nacional controlada por el régimen asumirá como defensor del pueblo.

Este miércoles se conoció que el fiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab presentó su renuncia a la Asamblea Nacional controlada por la dictadura.

Tras la noticia, en Caracas, familiares de presos políticos que permanecen a las afueras del Rodeo 1 exigiendo la libertad de los presos políticos no dudaron en celebrar este suceso.

Desde el micrófono de NTN24, los familiares de los presos políticos no dudaron en reacción a la renuncia de Tarek William Saab.

Yalitza Garcia, abogada y suegra del argentino Nahuel Gallo, comentó en el canal de las Américas que la noticia genera "mucha emoción, estuvimos a la expectativa desde la mañana".

"Se había anunciado y durante todo el día estuvimos en esa expectativa, pero ya se nos ratificó la información y aquí estamos satisfechos de que se haya ido ese señor que tanto daño nos ha hecho a todos los familiares de todos los presos políticos", agregó.

o

Sobre el gendarme argentino "este es un ciudadano al que este señor Tarek William Saab le mintió a mi hija que la iba a ayudar en el caso y hasta el día de hoy Nahuel se encuentra desaparecido porque no se encuentra en los sistemas".

"Yo espero que después de la renuncia de este señor, esas puertas se abran y salgan todos nuestros familiares", puntualizó.

Por su parte, Massiel Cordones, madre del teniente y preso político José Ángel Barreno, dijo "está la alegría más grande".

"Mi alegría más grande es que salgan todos, pero saber que renunció el fiscal y el defensor del pueblo donde hemos llevado las denuncias de nuestro familiares, que los tienen con torturas y que no se dio el debido proceso, y ellos hicieron caso omiso; aquí hay respuesta de lo que tanto le hemos pedido a Dios", señaló.

"Siempre he dicho que es la justicia divina y no la justicia del hombre, y aquí la respuesta de que Dios dice: 'aquí estoy' y pronto vamos todo para fuera", agregó.

Hiowanka Ávila, hermana de Ken River Rivas, condenado a 30 años por un supuesto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, acotó sentirse "muy contenta con esta renuncia" porque "Tarek William fue sordo, nunca nos dio respuesta".

Sin embargo, la alegría de los familiares de presos políticos se vio opacada tras conocerse que aunque Tarek William Saab renunció a la Asamblea Nacional controlada por el régimen asumirá como defensor del pueblo.

o

Ante la noticia del cambio de cargo, Cordones comentó en el canal de las Américas: "aquí sigue el vicio, sigue la mentira y aquí vamos a seguir de manos atadas, porque el defensor del pueblo tiene que garantizar. Van a poner uno peor que el que estaba".

"No puede salir una persona de un cargo para ponerlo en otro, va a ser peor la situación. No está apto (...) fue una alegría y otra vez nos bajan el ánimo", sentenció.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Crucial intervención de Marco Rubio frente al Senado de Estados Unidos: estas son algunas de sus principales frases

Ataques de EE. UU. contra embarcaciones en aguas internacionales - Captura de video
Ataques

Estados Unidos realizó ataques contra tres embarcaciones en aguas del Pacífico Oriental y el Caribe: “once narcoterroristas murieron”

Luto en Colombia. (Foto: Canva)
Asesinato

Concejal colombiano fue asesinado dentro de un negocio de venta de queso

