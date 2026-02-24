Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Por segundo día consecutivo, cientos de familiares de presos políticos, como de personas excarceladas, acudieron a los diferentes tribunales en Venezuela para presentar sus solicitudes por medio de las cuales buscan acceder a la ley de amnistía y alcanzar su libertad plena, sin medidas cautelares o causa penal abierta.

En medio del acompañamiento, NTN24 fue testigo de las extensas filas que se han presentado a las afueras del Palacio de Justicia. Las personas que han acudido hasta allí han expresado que han vivido un proceso “engorroso” al momento de presentar sus solicitudes, pues a algunos les han cuestionado sus formatos que han presentado.

“Que se cumpla todo lo que nos dijeron que se iba a cumplir, como debe ser libertad plena, sin ninguna restricción y sin ninguna restricción”, expresó uno de los excarcelados.

Otros de los que hicieron presencia este martes en los tribunales, tras ser excarcelados el pasado lunes, fueron los cadetes de la Academia Militar Venezolana, quienes acudieron para conocer si su liberación les permite vivir en libertad plena, sin ningún tipo de limitación.

Entre tanto, personas como el politólogo Nicmer Evans, quien fue liberado el pasado mes de enero, manifestaron “que se requiere mayor difusión de cómo es el procedimiento, de cómo se operacionaliza la ley”.

Asimismo, familiares de presos políticos que aún se encuentran detenidos de manera arbitraria en los diferentes centros carcelarios, también acudieron a los tribunales para presentar sus solicitudes asistidas por abogados, por medio de las cuales buscan que sus seres queridos sean cobijados bajo la ley de amnistía.

De igual manera, cientos de familias también han hecho presencia a las afueras de la cárcel del Rodeo I, donde aguardan por la liberación de sus esposos, padres, hijos, a quienes llevan mucho tiempo sin ver luego de que fueran detenidos de manera arbitraria por parte del régimen.