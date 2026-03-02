"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

La activista iraní Majedeh Bozorgi, actualmente exiliada en España, se refirió en NTN24 sobre la situación en Irán tras la muerte del líder supremo del régimen Ali Jamenei.

"El pueblo de Irán están pagando el precio de su ideología. El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo", declaró la jurista y doctora en Derecho.

Bozorgi calificó los acontecimientos del 8 y 9 de enero como "un holocausto", afirmando que "han matado más de 40.000 personas solo en 48 horas".

Según sus declaraciones, "a modo de comparación con Irán es la mayor masacre en la historia moderna", superando incluso las cifras de conflictos prolongados en otras regiones.

La activista expresó preocupación por la población civil durante el actual conflicto: "El régimen durante el conflicto va a sacrificar su propia gente".

Denunció que el régimen iraní ha llamado a la población a salir a las calles durante los bombardeos, lo que considera "un crimen de guerra" contra su propia población.

La jurista expresó sentimientos encontrados ante los recientes acontecimientos: "Nosotros tenemos un conflicto de sentimientos".

Sin embargo, manifestó preocupación por el aislamiento: "Estamos muy solos. Nadie nos apoya. Ahora es responsabilidad de la comunidad internacional que se sitúa al lado del pueblo de Irán".

Según sus palabras, cuando Estados Unidos atacó hace tres días, "la gente lo celebró".

Finalmente, la activista confirmó que regresará a Irán cuando sea posible: "Cuando podamos alcanzar la democracia o vayamos a empezar el proceso de transición, yo volveré para ayudar a mi gente durante la transición".