NTN24
Jueves, 09 de abril de 2026
Jueves, 09 de abril de 2026
Presos políticos

Familiar de preso político confirma los nombres de colombianos heridos tras denuncias de gritos de auxilio en el interior del Rodeo I en Venezuela

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Andreina Baduel alertó en NTN24 sobre represión violenta contra reclusos extranjeros que protestaban pacíficamente.

La cárcel del Rodeo l en Venezuela se encuentra nuevamente en el centro de graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Andreina Baduel, hermana del preso político Yosnars Baduel, alertó en NTN24 sobre una violenta represión que se registró contra reclusos que protestaban pacíficamente solicitando visita consular y el cese de las violaciones a sus derechos.

La situación se desencadenó cuando presos políticos colombianos y otros extranjeros iniciaron una protesta pacífica reclamando su libertad plena.

"El Rodeo l sigue siendo un centro de tortura, no ha cambiado nada. La respuesta del régimen fue torturarlos a ellos y a los presos políticos venezolanos", dijo.

La intervención incluyó el uso de gas pimienta y provocó que varios reclusos resultaran heridos y algunos se desmayaran, incluido su hermano Yosnars, quien padece una afección pulmonar crónica producto de torturas previas.

o

Según Baduel, los tres presos políticos colombianos que se encuentran en graves condiciones de salud son Moisés Uribe, Andrés Carvajal y Luis Quichinchia.

"Debemos ratificar que el rodeo 1 sigue siendo un centro de tortura. Que en el rodeo 1 no ha cambiado nada", manifestó.

Agregó que la respuesta a que los presos políticos alcen su voz es "más represión, más tortura y más amenaza hacia sus vidas y hacia las nuestras".

Adicionalmente, existe preocupación entre familiares sobre el posible fallecimiento de un recluso extranjero de nacionalidad colombiana, información que aún no ha sido confirmada oficialmente.

Temas relacionados:

Presos políticos

Venezuela

Manifestaciones

Colombianos

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Entre una cadena perpetua o la posibilidad de 15 o 20 años de prisión, Cilia Flores va a dejar a un lado a Maduro para salvar su pellejo": José Amalio Graterol

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Familiar de preso político confirma los nombres de colombianos heridos tras denuncias de gritos de auxilio en el interior del Rodeo I en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump evalúa retirar parte de las tropas de Estados Unidos en Europa por tensión en la OTAN, según funcionario

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Amenaza real": Arnold André, canciller de Costa Rica, sobre declaración como terroristas de grupos vinculados a Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestaciones en Venezuela - EFE
Venezuela

"Venezuela perdió el miedo, el miedo se cambió de acera": José Paulino Patines denuncia represión policial durante protesta laboral en Venezuela

Diosdado Cabello, cómplice de la narcodictadura, solicitado por la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Diosdado Cabello es el único responsable; esta es la democracia en un país bizarro": manifestante tras represión de protesta en Caracas

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

"La mayor amenaza que enfrenta Delcy Rodríguez no proviene de Washington, es Diosdado Cabello": experto sobre informe que analiza el papel de la encargada del régimen en Venezuela

Maduro buscaba comprar misiles. (AFP)
Estados Unidos e Irán

Nicolás Maduro intentó comprar misiles balísticos al régimen de Irán en 2020, según el medio Politico

Donald Trump | Foto: EFE
Estados Unidos

Trump evalúa retirar parte de las tropas de Estados Unidos en Europa por tensión en la OTAN, según funcionario

Más de Actualidad

Ver más
Javier Tarazona - EFE
Regimen chavista

Al igual que Perkins Rocha, Javier Tarazona vio rechazada su solicitud de amnistía por parte del régimen en Venezuela

Luna | Foto Canva
Nasa

Así fue el momento en el que astronautas de Artemis ll vislumbraron la cara oculta de la Luna: "Tuvimos el privilegio de verlo"

Misiles en Medio Oriente - AFP
Ataque al régimen de Irán

Un civil murió en Abu Dabi tras el impacto de un misil sobre su vehículo

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Así funcionan las cuentas para menores de edad que lanzó WhatsApp: son administradas y controladas por los padres

Javier Tarazona - EFE
Regimen chavista

Al igual que Perkins Rocha, Javier Tarazona vio rechazada su solicitud de amnistía por parte del régimen en Venezuela

Luna | Foto Canva
Nasa

Así fue el momento en el que astronautas de Artemis ll vislumbraron la cara oculta de la Luna: "Tuvimos el privilegio de verlo"

James Rodríguez - Foto EFE
James Rodríguez

Captan desde la tribuna el momento exacto en el que James Rodríguez abandona la cancha en el partido en el que Colombia cayó ante Francia

Misiles en Medio Oriente - AFP
Ataque al régimen de Irán

Un civil murió en Abu Dabi tras el impacto de un misil sobre su vehículo

Carlo Ancelotti, director técnico de Brasil - Foto: AFP
Selección de Brasil

Sin Neymar dentro de la convocatoria, Brasil dio a conocer los elegidos por Ancelotti para la fecha FIFA de marzo

Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

Elon Musk anticipa que el humano estará próximamente en el espacio tras observar una imagen capturada por los astronautas de Artemis II

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre