Familiar de preso político confirma los nombres de colombianos heridos tras denuncias de gritos de auxilio en el interior del Rodeo I en Venezuela

La cárcel del Rodeo l en Venezuela se encuentra nuevamente en el centro de graves denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Andreina Baduel, hermana del preso político Yosnars Baduel, alertó en NTN24 sobre una violenta represión que se registró contra reclusos que protestaban pacíficamente solicitando visita consular y el cese de las violaciones a sus derechos.

La situación se desencadenó cuando presos políticos colombianos y otros extranjeros iniciaron una protesta pacífica reclamando su libertad plena.

"El Rodeo l sigue siendo un centro de tortura, no ha cambiado nada. La respuesta del régimen fue torturarlos a ellos y a los presos políticos venezolanos", dijo.

La intervención incluyó el uso de gas pimienta y provocó que varios reclusos resultaran heridos y algunos se desmayaran, incluido su hermano Yosnars, quien padece una afección pulmonar crónica producto de torturas previas.

Según Baduel, los tres presos políticos colombianos que se encuentran en graves condiciones de salud son Moisés Uribe, Andrés Carvajal y Luis Quichinchia.

"Debemos ratificar que el rodeo 1 sigue siendo un centro de tortura. Que en el rodeo 1 no ha cambiado nada", manifestó.

Agregó que la respuesta a que los presos políticos alcen su voz es "más represión, más tortura y más amenaza hacia sus vidas y hacia las nuestras".

Adicionalmente, existe preocupación entre familiares sobre el posible fallecimiento de un recluso extranjero de nacionalidad colombiana, información que aún no ha sido confirmada oficialmente.