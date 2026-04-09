"Delcy Rodríguez, la vida de los presos políticos en el Rodeo 1 está en tus manos": Juan Pablo Guanipa ante situación que viven los detenidos por el régimen

Este jueves, Juan Pablo Guanipa, dirigente político de Venezuela, cuestionó nuevamente al régimen ahora a cargo de Delcy Rodríguez, el cual estaría reprimiendo a los presos políticos recluidos en el Rodeo 1, por el simple hecho de solicitar condiciones dignas dentro de “centro de tortura”.

“Es alarmante lo que está pasando en El Rodeo 1. Hace dos días varios presos políticos iniciaron una protesta pacífica exigiendo condiciones decentes dentro de ese centro de tortura”, indicó Guanipa por medio de una publicación en su red social de X.

De acuerdo con la información compartida por el dirigente político venezolano pese a que el pedido de los presos políticos fue de manera pacífica, las autoridades del régimen han tomado medidas de represión como respuesta, hechos que ya habrían dejado varios heridos.

“Hoy recibimos reportes creíbles de que las fuerzas de terror del régimen están reprimiendo esa protesta. Les están lanzando gas lacrimógeno y hay graves denuncias de heridos dentro de ese centro de tortura”, señaló Guanipa.

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Ante esta situación, Guanipa manifestó que la vida de aquellos que se encuentran detenidos de manera injusta por parte de la dictadura chavista por cuestiones políticas está en las manos de Delcy Rodríguez.

“Delcy Rodríguez, la vida de los presos políticos en el Rodeo 1 está en tus manos”, expresó el dirigente político.

Frente a los hechos, solicitó a la encargada del régimen que le ordene a su “gente” que “detenga inmediatamente la brutal represión” y cese con la “barbarie” que se está viviendo dentro de los centros carcelarios y que libere a “todos los presos políticos”.

Cabe resaltar que el pronunciamiento de Juan Pablo Guanipa se da ante las denuncias de varios familiares de presos políticos, quienes aseguran que sus seres queridos estarían siendo víctimas de represalias dentro del Rodeo 1 por parte de las autoridades del régimen.