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Martes, 05 de mayo de 2026
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Donald Trump

Presidente Trump anuncia suspensión del Proyecto Libertad "durante un breve periodo de tiempo" en un intento por alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán

mayo 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
El mandatario aseguró que las razones de la medida están relacionadas con la solicitud de otros países y atribuyó también la decisión al poder que ha ejercido Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión del Proyecto Libertad "durante un breve período de tiempo" en un intento por alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán.

"Hemos acordado de mutuo acuerdo que, si bien el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad (el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz) se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", escribió el presidente en su red Truth Social.

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El mandatario aseguró que las razones de la medida están relacionadas con la solicitud de otros países y atribuyó también la decisión al poder que ha ejercido Estados Unidos y sus capacidades bélicas contra el régimen iraní.

La suspensión temporal, según Trump, se dio "a raíz de la solicitud de Pakistán y otros países, del enorme éxito militar que hemos obtenido durante la campaña contra Irán y, además, del hecho de que se han logrado grandes avances hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán".

El anuncio de Trump se da después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunciara en una rueda de prensa sobre las operaciones que lleva su país en el estrecho de Ormuz para apoyar el paso de buques comerciales en medio de los ataques y el bloqueo de Irán en la zona.

"Es una operación defensiva, si nos atacan, vamos a responder", afirmó el secretario sobre el despliegue en el estrecho.

Expresó que Irán está haciendo un acto criminal y "alguien debe hacer algo", por lo que "el Ejército de Estados Unidos guía a las embarcaciones atrapadas”.

Estados Unidos inició el 28 de febrero una serie de ataques conjuntos con Israel contra el régimen de Irán para detener su programa nuclear.

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El conflicto ha desatado bloqueos en el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas comerciales más vitales del mundo por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial y gran parte del gas natural licuado.

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