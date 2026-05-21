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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Irán

Régimen de Irán analiza la propuesta de paz de Estados Unidos al tiempo que Trump advierte que las negociaciones están "en el límite"

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump no descarta reanudar ataques contra el régimen de Irán - Fotos: AFP / Canva
Trump no descarta reanudar ataques contra el régimen de Irán - Fotos: AFP / Canva
Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades, pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

Los esfuerzos para encontrar una salida a la guerra de Irán se intensifican este jueves con la esperada visita a Teherán del jefe del ejército de Pakistán, país que está mediando en las conversaciones con Estados Unidos.

Donald Trump había advertido que las negociaciones están "justo en el límite" entre alcanzar un acuerdo o reanudar los ataques.

La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán.

Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades, pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, debería llegar a Irán para "continuar las conversaciones con los responsables iraníes", indicó la agencia de prensa ISNA y otros medios, sin aportar más detalles.

Pakistán ha redoblado en los últimos días sus esfuerzos de mediación entre Teherán y Washington, con su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, viajando dos veces a Irán para transmitir la última propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

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Aun así, la república islámica reiteró sus exigencias: "descongelamiento de los activos iraníes bloqueados" en el extranjero y que Estados Unidos deje de bloquear sus puertos, como viene haciendo desde el 13 de abril. Además, Teherán insistió en que no cederá "nunca a la intimidación".

Por su parte, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, amenazaron con extender la guerra "mucho más allá de la región" si el país vuelve a ser atacado.

Hasta ahora solo se ha realizado una ronda de negociaciones, el 11 de abril en Pakistán, que resultó infructuosa. Desde entonces, las tratativas tienen lugar entre bastidores.

"Ya veremos qué pasa. O llegamos a un acuerdo o tomaremos medidas más duras", declaró el miércoles el presidente Trump. Las negociaciones están "justo en el límite, créanme", dijo.

Para el republicano, un acuerdo con Irán permitiría ahorrar "mucho tiempo, energía y vidas", y consideró que este podría alcanzarse "muy rápidamente, o en unos pocos días".

Ante la expectativa de que se encuentre una salida al conflicto, los precios del petróleo cayeron, pese a que sus niveles continúan rondando los 100 dólares el barril, muy por encima de los de antes de la guerra.

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