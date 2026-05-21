"La situación de Alex Saab ha generado ruido en las bases del chavismo": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

El periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, analizó el actual panorama político de Venezuela en el programa La Tarde de NTN24.

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Sobre los 300 presos políticos que serías excarcelados de las mazmorras del régimen venezolano, según Jorge Rodríguez, Hernández expresó: "La opinión pública ha influenciado sobre este tema".

"Finalmente llegó prisión por parte de Washington, mientras no hay presión desde aquí (Estados Unidos) los Rodríguez (Delcy y Jorge) se van a hacer los locos con todas las medidas de derechos humanos y calendario electoral", acotó.

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En cuanto al caso Quero (Víctor Hugo Quero Navas), prisionero político que murió bajo custodia del Estado, Hernández hizo énfasis.

"El tema de la señora Carmen Navas y lo que pasó con su hijo, Víctor Hugo Quero, fue una cosa que trascendió fronteras, en todos lados se habló de eso, la señora Navas conmocionó a todo el mundo", mencionó.

A su vez, Hernández se refirió a la entrega del señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, por parte del régimen de Delcy Rodríguez a la justicia de Estados Unidos.

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"Próximamente veremos nuevas entregas, la situación de Alex Saab ha generado ruido en las bases del chavismo", aseveró.

Saab fue entregado a Estados Unidos el 16 de mayo del año en curso. Tras su entrega, fue trasladado a Miami bajo custodia de la DEA y compareció ante un tribunal de EE. UU. para enfrentar nuevos cargos por lavado de dinero y corrupción.