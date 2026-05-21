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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Dictadura en Venezuela

"La situación de Alex Saab ha generado ruido en las bases del chavismo": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Saab fue trasladado a Miami bajo custodia de la DEA y compareció ante un tribunal de EE. UU. para enfrentar nuevos cargos por lavado de dinero y corrupción.

El periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, analizó el actual panorama político de Venezuela en el programa La Tarde de NTN24.

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Sobre los 300 presos políticos que serías excarcelados de las mazmorras del régimen venezolano, según Jorge Rodríguez, Hernández expresó: "La opinión pública ha influenciado sobre este tema".

"Finalmente llegó prisión por parte de Washington, mientras no hay presión desde aquí (Estados Unidos) los Rodríguez (Delcy y Jorge) se van a hacer los locos con todas las medidas de derechos humanos y calendario electoral", acotó.

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En cuanto al caso Quero (Víctor Hugo Quero Navas), prisionero político que murió bajo custodia del Estado, Hernández hizo énfasis.

"El tema de la señora Carmen Navas y lo que pasó con su hijo, Víctor Hugo Quero, fue una cosa que trascendió fronteras, en todos lados se habló de eso, la señora Navas conmocionó a todo el mundo", mencionó.

A su vez, Hernández se refirió a la entrega del señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab, por parte del régimen de Delcy Rodríguez a la justicia de Estados Unidos.

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"Próximamente veremos nuevas entregas, la situación de Alex Saab ha generado ruido en las bases del chavismo", aseveró.

Saab fue entregado a Estados Unidos el 16 de mayo del año en curso. Tras su entrega, fue trasladado a Miami bajo custodia de la DEA y compareció ante un tribunal de EE. UU. para enfrentar nuevos cargos por lavado de dinero y corrupción.

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