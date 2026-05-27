Un muerto y dos sobrevivientes dejó nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Pacífico Oriental

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que atacó una presunta narcolancha en aguas internacionales tras confirmar mediante inteligencia que el buque era “operado por Organizaciones Terroristas Designadas”.

Según informó el mando militar, el ataque se llevó a cabo el 26 de mayo por orden del general Francis L. Donovan, siendo ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur.

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“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, puntualizó.

Añadió que tras el ataque un señalado narcoterrorista masculino fue asesinado, mientras que otros dos sobrevivieron.

“Tras el enfrentamiento, el Southcom notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes”, concluyó, asegurando que no hubo bajas en las fuerzas militares de los Estados Unidos.

A finales de 2025, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una operación antidrogas en aguas del Caribe que terminó extendiéndose hasta el Pacífico.

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En el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del capturado a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.