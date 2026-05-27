NTN24
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Miércoles, 27 de mayo de 2026
Ataque

Un muerto y dos sobrevivientes dejó nuevo ataque de Estados Unidos a una narcolancha en el Pacífico Oriental

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de EEUU en el Pacífico - Captura de video
Ataque de EEUU en el Pacífico - Captura de video
El ataque se llevó a cabo el 26 de mayo por orden del general Francis L. Donovan.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que atacó una presunta narcolancha en aguas internacionales tras confirmar mediante inteligencia que el buque era “operado por Organizaciones Terroristas Designadas”.

Según informó el mando militar, el ataque se llevó a cabo el 26 de mayo por orden del general Francis L. Donovan, siendo ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur.

o

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, puntualizó.

Añadió que tras el ataque un señalado narcoterrorista masculino fue asesinado, mientras que otros dos sobrevivieron.

“Tras el enfrentamiento, el Southcom notificó de inmediato a la Guardia Costera de los Estados Unidos para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para los sobrevivientes”, concluyó, asegurando que no hubo bajas en las fuerzas militares de los Estados Unidos.

A finales de 2025, el Gobierno de Estados Unidos puso en marcha una operación antidrogas en aguas del Caribe que terminó extendiéndose hasta el Pacífico.

o

En el marco de despliegue, el 3 de enero de 2026, el presidente Donald Trump anunció la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del capturado a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

Temas relacionados:

Ataque

Narcolancha

Narcotráfico

Pacífico

Comando Sur

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Amenazas, secuestros y asesinatos a pocos días de elecciones en Colombia: en Arauca secuestran al hijo del coordinador de campaña de Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay que depurar el sistema": así funcionaría un eventual proceso de reinstitucionalización en Venezuela según Martha Tineo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Abelardo de la Espriella tiene muy buena relación con Marco Rubio y es cercano a círculos del presidente Trump": senador Rodrigo Lara

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Actualidad

Ver más
Aplicaciones de las redes sociales Facebook e Instagram - Foto de referencia: Pexels
Unión Europea

La Unión Europea responsabiliza a Meta de permitir acceso de menores de 13 años a Facebook e Instagram

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Nos tomó aproximadamente 48 minutos (...) la gente está feliz": el presidente Trump se refirió a la operación ‘Resolución absoluta’ al hablar sobre Venezuela

Estrecho de Ormuz | Foto EFE
estrecho de Ormuz

EE. UU. dice que "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, pero advirtió al régimen iraní

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Constitución

La "Constitución invisible" de los venezolanos

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aplicaciones de las redes sociales Facebook e Instagram - Foto de referencia: Pexels
Unión Europea

La Unión Europea responsabiliza a Meta de permitir acceso de menores de 13 años a Facebook e Instagram

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Nos tomó aproximadamente 48 minutos (...) la gente está feliz": el presidente Trump se refirió a la operación ‘Resolución absoluta’ al hablar sobre Venezuela

Estrecho de Ormuz | Foto EFE
estrecho de Ormuz

EE. UU. dice que "no busca pelea" en el estrecho de Ormuz, pero advirtió al régimen iraní

Selección de Haití / FOTO: EFE
Mundial 2026

Haití presenta la lista de convocados para el Mundial y tiene como objetivo hacer historia en el “grupo de la muerte”

Volodímir Zelensky | Foto EFE
Volodímir Zelenski

Presidente Zelenski insta a Trump a abordar la invasión rusa durante la cumbre con Xi Jinping en China

Carlos III del Reino Unido, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Foto: AFP
Casa Blanca

Donald Trump dice al rey Carlos III que Estados Unidos "no tiene amigos más cercanos que los británicos"

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Bandera de Venezuela - Fotos: EFE
Departamento del Tesoro

Estados Unidos autoriza servicios a Venezuela relacionados con una posible reestructuración de la deuda

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre