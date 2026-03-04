Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz mientras Trump promete protección para los buques comerciales que pasen por allí

El régimen de Irán ha afirmado que controla el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito global de hidrocarburos, e Israel ha intensificado sus ataques sobre Teherán y Líbano, cinco días después de la operación “Furia Épica” el pasado sábado que ocasionó la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

La situación en el estrecho de Ormuz, por el que transita el 20 % del petróleo y el gas natural licuado mundial, ha disparado el precio de los hidrocarburos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, advirtieron este miércoles que "actualmente el estrecho de Ormuz se halla bajo control total de la marina de la república islámica".

Días atrás avisaron a los barcos que no entren en esta vía, lo que llevó a las principales empresas navieras a suspender el tránsito. Ebrahim Jabbari, funcionario del régimen, prometió "quemar cualquier barco" que intente cruzarlo.

Entretanto, el presidente Donald Trump propuso que la Armada podría escoltar a los petroleros a través de esta crucial ruta marítima del Golfo.

“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, escribió Trump en redes sociales, al tiempo que propuso seguros a precios accesibles para las compañías que mueven buques por esa zona.

"Si es necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz, lo antes posible. Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el Golfo. Esto estará disponible para todas las líneas navieras", escribió Trump.