New England Patriots y Seattle Seahawksse medirán este domingo en un Super Bowl con inédita presencia latina tanto en el campo como en el cartel musical que encabeza Bad Bunny, que Donald Trump tildó como "una elección terrible".

Además de Bad Bunny, la amplia presencia de jugadores con raíces latinoamericanas podría ser también un punto de inflexión para la expansión de la NFL, uno de ellos tiene raíces colombianas y otro venezolanas.

Christian González, de padre colombiano y madre estadounidense, ha sido uno de los puntales del retorno de New England al Super Bowl por primera vez desde el fin de la dinastía liderada por Tom Brady.

El esquinero texano, elegido para el Juego de las Estrellas (Pro Bowl), dejó su impronta en la victoria del domingo frente a los Denver Broncos con una intercepción decisiva a dos minutos del final en medio de una fuerte nevada.

Venezuela también estará representada en el Super Bowl a través del pateador Andy Borregales, quien nació en Caracas y se trasladó de niño con su familia a Miami.

El novato, de 23 años, convirtió el domingo un gol de campo que fijó el resultado final de 10-7 en la final de la Conferencia Americana.

Christian González, con 23 años, es figura de los Patriots y podría hacer historia como el primer colombiano que levanta el título del Super Bowl, mientras Borregales es el primer pateador nacido en Venezuela en llegar a un Super Bowl, jugando como titular, pues su hermano, José Borregales, formó parte del equipo de los Tampa Bay Buccaneers que ganó el Super Bowl en 2021, aunque no jugó la temporada regular.

Héctor González, padre de Christian, habló con el medio colombiano Noticias RCN y aseveró que su hijo se siente muy orgulloso de sus raíces colombianas y que tiene una meta más grande que ganar el Súper Tazón: “El propósito no es llegar y jugar un Super Bowl y ya, yo no creo que él piense así, yo cree que quiere jugar más Super Bowl”.

“Esperamos ir este año a Colombia, hemos hablado de eso y esperamos que se pueda hacer”, aseguró don Héctor.