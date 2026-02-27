NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Viernes, 27 de febrero de 2026
Freddy Superlano

Freddy Superlano recupera su libertad plena y le retiran el grillete de arresto domiciliario impuesto por el régimen venezolano

febrero 27, 2026
Por: Luis Cifuentes-Redacción NTN24
Freddy Superlano en arresto domiciliario y grillete - Foto: @freddysuperlano en X
Freddy Superlano en arresto domiciliario y grillete - Foto: @freddysuperlano en X
A través de su cuenta de X, Superlano dio a conocer un video en el que un funcionario del régimen venezolano le entrega el documento con el que se promulga su libertad plena.

El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien fue excarcelado días atrás tras permanecer preso del régimen venezolano, recibió su libertad plena y le fue retirado el grillete de prisión domiciliaria que le había sido impuesto.

A través de su cuenta de X, Superlano dio a conocer un video en el que un funcionario del régimen venezolano le entrega el documento con el que se promulga su libertad plena.

"Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo. ¡Viva Venezuela Libre!", escribió en X el dirigente político.

o

Superlano permaneció durante 16 días con un grillete en calidad de arresto domiciliario, lo que le impedía salir de su casa y pronunciarse públicamente.

No obstante, la polémica ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela le permitió su libertad plena este viernes.

Cabe recordar que semanas atrás, al dirigente político le fue puesto un grillete de arresto domiciliario en su pierna derecha, pese a ser excarcelado por el régimen venezolano.

En una primera fotografía conocida se observó a Superlano con el grillete, mientras jugaba con sus dos pequeñas hijas en su casa.

Soñé durante 18 meses con este momento y aún no logro creerlo. Tenernos nuevamente en casa es algo que todavía no puedo poner en palabras. Sé que aún nos queda camino por recorrer, mucho por sanar y superar, pero hoy estamos juntos. Y de la mano de Dios”, escribió en sus redes sociales el dirigente político.

o

Superlano, quien es conocido por ganar la gobernación de Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez, fue excarcelado el pasado domingo 8 de febrero, un mes después de que el régimen chavista comenzara a liberar presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro. Superlano es otro de los colaboradores de la Nobel de la Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, que había sido detenido tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024.

Temas relacionados:

Freddy Superlano

Presos políticos en Venezuela

Excarcelaciones en Venezuela

Régimen venezolano

Prisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Recursos económicos decomisados al régimen de Venezuela podrían ser usados en reparar a las víctimas: uno de los ponentes de la propuesta explica los detalles

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

¿Quién tomará la posición del abatido 'Mencho' en el Cartel Jalisco Nueva Generación?

Foto: EFE
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Larry Devoe/ Tarek William Saab - Fotos EFE
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

Venezolanos ondean la bandera de su país - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Drones

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Diosdado Cabello - AFP
Regimen chavista

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto EFE
Rick Scott

María Oropeza agradeció al legislativo de los EE. UU y especialmente al senador Rick Scott por alzar la voz por su liberación en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Drones

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Diosdado Cabello - AFP
Regimen chavista

"Si se saca a Diosdado Cabello, el país se estabiliza": experto sobre la situación en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro

Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto EFE
Rick Scott

María Oropeza agradeció al legislativo de los EE. UU y especialmente al senador Rick Scott por alzar la voz por su liberación en Venezuela

VAR | Foto: AFP
UEFA

La UEFA apunta contra el uso que se le da al VAR en los partidos: "Nos encanta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por las demoras"

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Aerolínea Satena / FOTO: EFE
Colombia

Un congresista colombiano iba en el avión de Satena que se desapareció, según confirmó su equipo de trabajo

Tarek William Saab - AFP
Detención

Ministerio Público del régimen de Venezuela confirmó detención del asesor petrolero de Estados Unidos Evanan Romero por supuesta "estafa": fue liberado bajo medida cautelar

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre