Freddy Superlano recupera su libertad plena y le retiran el grillete de arresto domiciliario impuesto por el régimen venezolano

El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, quien fue excarcelado días atrás tras permanecer preso del régimen venezolano, recibió su libertad plena y le fue retirado el grillete de prisión domiciliaria que le había sido impuesto.

A través de su cuenta de X, Superlano dio a conocer un video en el que un funcionario del régimen venezolano le entrega el documento con el que se promulga su libertad plena.

"Hoy, luego de casi 19 meses, recuperamos nuestra libertad, la que nos quitaron por pensar distinto y defender nuestras convicciones, y que en ningún momento dudaría en seguir defendiendo. ¡Viva Venezuela Libre!", escribió en X el dirigente político.

Superlano permaneció durante 16 días con un grillete en calidad de arresto domiciliario, lo que le impedía salir de su casa y pronunciarse públicamente.

No obstante, la polémica ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela le permitió su libertad plena este viernes.

Cabe recordar que semanas atrás, al dirigente político le fue puesto un grillete de arresto domiciliario en su pierna derecha, pese a ser excarcelado por el régimen venezolano.

En una primera fotografía conocida se observó a Superlano con el grillete, mientras jugaba con sus dos pequeñas hijas en su casa.

“Soñé durante 18 meses con este momento y aún no logro creerlo. Tenernos nuevamente en casa es algo que todavía no puedo poner en palabras. Sé que aún nos queda camino por recorrer, mucho por sanar y superar, pero hoy estamos juntos. Y de la mano de Dios”, escribió en sus redes sociales el dirigente político.

Superlano, quien es conocido por ganar la gobernación de Barinas, la tierra natal de Hugo Chávez, fue excarcelado el pasado domingo 8 de febrero, un mes después de que el régimen chavista comenzara a liberar presos políticos tras la caída de Nicolás Maduro. Superlano es otro de los colaboradores de la Nobel de la Paz y líder de la democracia venezolana, María Corina Machado, que había sido detenido tras la cuestionada reelección de Maduro en 2024.