Rick Scott

María Oropeza agradeció al legislativo de los EE. UU y especialmente al senador Rick Scott por alzar la voz por su liberación en Venezuela

febrero 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
Rick Scott, senador de los Estados Unidos - Foto EFE
La activista expresó su gratitud al senador por haber sido una de las personas que de manera constante hizo presión para que se diera su liberación.

La abogada y activista opositora venezolana María Oropeza fue excarcelada el pasado 8 de febrero, tras 18 meses de detención arbitraria por parte del régimen chavista.

Oropeza, quien se encuentra retomando actividades en su natal Portuguesa, recientemente, por medio de un video público en sus redes sociales, expresó su agradecimiento al legislativo de los Estados Unidos por “alzar la voz” y ejercer presión para la liberación de cientos de presos políticos en Venezuela.

“Quiero enviar un saludo muy especial a todos los senadores y congresistas de los Estados Unidos de América, gracias por alzar la voz y hacer toda la presión necesaria para la excarcelación de los presos políticos”, dijo la abogada.

La también coordinadora estatal del partido Vente Venezuela en Portuguesa agradeció la insistencia que ha tenido la nación norteamericana en la búsqueda de la libertad para el pueblo venezolano.

En el clip, María Oropeza hizo una mención especial al senador republicano de los Estados Unidos, Rick Scott, a quien le expresó su gratitud por haber sido una de las personas que de manera constante hizo presión para que se diera su liberación.

“Durante estos 551 días que yo estuve bajo cautiverio, él (Scott) alzó su voz e hizo toda la presión necesaria para que por fin se diera mi excarcelación el pasado 8 de febrero”, manifestó María Oropeza.

De igual manera, la activista venezolana le agradeció al senador Rick Scott por su “compromiso con los valores democráticos y libertarios” que indicó unen a ambas naciones.

“Estoy completamente segura de que en algún momento podremos reencontrarnos y usted podrá venir a la Venezuela tierra de gracia que todos vamos a construir”, añadió.

Finalmente, María Oropeza extendió su invitación para que ambas naciones sigan trabajando por la liberación de todos los presos políticos y para que el país caribeño alcance la democracia y libertad.

Tras su excarcelación, el pasado 8 de febrero, Oropeza ha recorrido las calles de su natal Guanare de Portuguesa; allí ha compartido en varios espacios públicos como privados junto a la comunidad y su familia.

Asimismo, se le ha visto realizar acompañamiento a aquellas familias que aún esperan la libertad de sus seres queridos.

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

