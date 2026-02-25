María Oropeza agradeció al legislativo de los EE. UU y especialmente al senador Rick Scott por alzar la voz por su liberación en Venezuela

La abogada y activista opositora venezolana María Oropeza fue excarcelada el pasado 8 de febrero, tras 18 meses de detención arbitraria por parte del régimen chavista.

Oropeza, quien se encuentra retomando actividades en su natal Portuguesa, recientemente, por medio de un video público en sus redes sociales, expresó su agradecimiento al legislativo de los Estados Unidos por “alzar la voz” y ejercer presión para la liberación de cientos de presos políticos en Venezuela.

“Quiero enviar un saludo muy especial a todos los senadores y congresistas de los Estados Unidos de América, gracias por alzar la voz y hacer toda la presión necesaria para la excarcelación de los presos políticos”, dijo la abogada.

La también coordinadora estatal del partido Vente Venezuela en Portuguesa agradeció la insistencia que ha tenido la nación norteamericana en la búsqueda de la libertad para el pueblo venezolano.

En el clip, María Oropeza hizo una mención especial al senador republicano de los Estados Unidos, Rick Scott, a quien le expresó su gratitud por haber sido una de las personas que de manera constante hizo presión para que se diera su liberación.

“Durante estos 551 días que yo estuve bajo cautiverio, él (Scott) alzó su voz e hizo toda la presión necesaria para que por fin se diera mi excarcelación el pasado 8 de febrero”, manifestó María Oropeza.

De igual manera, la activista venezolana le agradeció al senador Rick Scott por su “compromiso con los valores democráticos y libertarios” que indicó unen a ambas naciones.

“Estoy completamente segura de que en algún momento podremos reencontrarnos y usted podrá venir a la Venezuela tierra de gracia que todos vamos a construir”, añadió.

Finalmente, María Oropeza extendió su invitación para que ambas naciones sigan trabajando por la liberación de todos los presos políticos y para que el país caribeño alcance la democracia y libertad.

Tras su excarcelación, el pasado 8 de febrero, Oropeza ha recorrido las calles de su natal Guanare de Portuguesa; allí ha compartido en varios espacios públicos como privados junto a la comunidad y su familia.

Asimismo, se le ha visto realizar acompañamiento a aquellas familias que aún esperan la libertad de sus seres queridos.