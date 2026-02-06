"Fue el que se encargó de ordenar su captura": César Batiz, periodista de investigación, habla del rol de Diosdado Cabello en el caso de Alex Saab

César Batiz, director del portal digital El Pitazo y periodista de investigación, en entrevista para La Tarde de NTN24 analizó las informaciones sobre la presunta captura de Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

"Es sabido que Alex Saab no tenía buenas relaciones con Delcy Rodríguez (…) Desde la captura de Maduro el 3 de enero pierde todas las protecciones que tenía hasta ese momento y por eso pierde el Ministerio de Industria. Pero tampoco tenía buenas relaciones con Diosdado Cabello que es el jefe del SEBIN, el que maneja el aparato represivo del país, y de acuerdo con información que tengo fue el que se encargó de ordenar la captura de Alex Saab", afirmó.

Mencionó, además, que “no nos debe extrañar este misterio con la captura” de Alex Saab, sobre quien dijo que el propio SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) lo denomina como “un preso VIP”.

“No nos puede extrañar este misterio, pero lo que puedo afirmar es que Alex Saab está detenido, no así Raúl Gorrín que está libre lo cual no quiere decir que no esté vigilado”, consideró.

También se refirió al papel del hijo de Maduro, conocido como Nicolasito, y si podría influir a favor de Saab.

“Tiene muy pocos argumentos para abogar por alguien. Nicolasito se ha alineado con Delcy Rodríguez (…). Está tratando de salvar su propio su pellejo y no creo que vaya a intervenir para salvar el de Alex Saab”, aseveró.

Precisó, finalmente, que Saab era protegido de Maduro por hechos evidentes como que era su testaferro y sabía de sus recursos.